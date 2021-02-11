Foça Tatil Köyü 49 yıllığına özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir'de bulunan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi.

İzmir'in Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bunlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayınlanırken, ihalede geçici teminat bedelinin 3 milyon lira olacağı belirtildi.

İhale, "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

20 NİSAN’A KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıfların katılabileceği ihalede, yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek.

İhaleye 20 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.