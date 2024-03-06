Frankfurt Havalimanı yarın yolculara kapalı olacak Almanya'da ücret görüşmelerindeki sorunlar nedeniyle Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin yarın tam gün greve gideceği duyuruldu.

AA

Avrupa'da yer hizmetlerindeki aksamalar nedeni ile zaman zaman grevlere gidiliyor.

Yer hizmeti verenlerin ya da güvenlik görevlilerinin grevleri, ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport, güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle yarın yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Fraport'dan yapılan açıklamada, Frankfurt Havalimanı'ndaki güvenlik personelinin yarın greve gideceği hatırlatıldı.

141 uçuş iptal

Grev nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda da yarın planlanan 141 uçuş iptal edildi.

"Güvenlik kontrol noktaları kapalı kalacak"

Grevin gün boyunca büyük aksaklıklara ve uçuş iptallerine neden olacağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Güvenlik kontrol noktaları kapalı kalacaktır. Frankfurt Havalimanı'ndan uçuşu olan yolcuların yasal olarak gerekli güvenlik kontrollerinden geçmeleri mümkün olmayacaktır. Tüm yolcuların havalimanına gelmemelerini tavsiye ediyoruz.

Sendika, güvenlik görevlilerini tam gün greve çağırdı

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenle ücret görüşmelerinin tıkanması üzerine Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik görevlilerini 7 Mart'ta tam gün greve gitmeye çağırmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)