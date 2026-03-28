Fransa'dan enerji krizine 70 milyon euroluk yardım paketi

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan kargaşa ortamı küresel anlamda enerji krizine neden oluyor.

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLERE YARDIM

Fransa’da hükümet, ABD-İsrail'in İran'a yaptığı saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda enerji akışının sekteye uğradığı Orta Doğu’daki gerilimin yol açtığı akaryakıt krizinden en çok etkilenen sektörler için 70 milyon euroluk yardım paketi açıkladı.

Fransız hükümeti yaklaşık 4 haftadır devam eden ABD-İsrail ve İran savaşı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı önlemler aldı.

DESTEKLER NİSAN AYI BAZLI

Bu yardımların “nisan ayı ile sınırlı, sektör bazlı, hedef odaklı ve kademeli” olacağını bildiren hükümet, yardım yapılacak sektörlerin kara yolu taşımacılığı, balıkçık ve tarım olduğunu bildirdi.

Fransız hükümeti dün ulusal enerji piyasalarında yaşanacak krize karşı alınan önlemler kapsamında, normal standartları karşılamayan akaryakıtların satışına geçici izin vermişti. Normal şartlarda ülkede kışın dağıtıma sürülen akaryakıtın sıfırın altında 15 santigrat dereceye kadar kullanılabilir olması gerekirken hükümetin aldığı önlemle bu sınır 0 santigrat dereceye yükseltilmişti.



