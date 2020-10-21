Fuat Oktay: 2021 bütçesi hız ve dinamizmden besleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021 bütçesiyle ilgili açıklamada bulundu. Oktay, 3. çeyrekteki verilerin V tipi toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

2021 yılı bütçesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sunum yaptı.

Bütçe, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe olma özelliğini taşıyor.

YENİ SİSTEMDE 3. BÜTÇE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeyle ilgili yaptığı açıklamada, "2021 bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişimizin ardından hazırladığımız 3. Bütçe olma özelliğini taşımakta ve sistemin getirdiği hız ve dinamizmden beslenmektedir." ifadesini kullandı.

"VERİLER, V TİPİ TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR"

Büyüme verilerine değinen Oktay, "3. çeyrekteki veriler V tipi toparlanmaya işaret ediyor. Ekonominin 2020 yılında yüzde 0,3 büyüme kaydetmesi bekleniyor." diye konuştu.

TOPLANTIYA KORONA DÜZENLEMESİ

Toplantıda oturma planı, sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak düzenlendi.