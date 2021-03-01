Fuat Oktay: Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, pandemiye rağmen Türkiye'nin kaydettiği büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye, koronavirüs salgını döneminde büyüme kaydedebilen nadir ülkelerden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 5,9 arttı. Bu sonuçla Türkiye ekonomisi, 2020 yılının tamamında yüzde 1,8 büyüme kaydetti.

"SALGIN HIZIMIZI KESMEDİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, pandemi sürecinin hızlarını kesmediğini, Türkiye'nin G-20 ülkeleri içinde Çin'in yanı sıra büyüyen ülke olduğunu belirtti.

Oktay, Twitter hesabından "Türkiye ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü" başlıklı bir haberi paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"ÇİN İLE BİRLİKTE BÜYÜME KAYDETTİK"

"Pandemi süreci hızımızı bir nebze olsun kesmedi. G-20 ülkeleri içinde Çin ile birlikte, büyüme kaydeden ülke olduk. Durmak yok, yola devam."