Fukuşima'dan radyoaktif suyun denize boşaltılmasına balıkçılar tepkili

Fukuşima'nın atıklarının denize dökülmesine tepki yağıyor. Fukuşima'dan radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması kararına verilen tepkilere Japon balıkçılar da katıldı.

Japonya Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), hükümetin Fukuşima'daki radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltılması planını "tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelediklerini duyurdu.

İŞLENMİŞ ATIK SUYUN DENİZE SALIVERİLMESİNİ KAPSAYAN PLANA SERT TEPKİ

JF Zengyoren Başkanı Kişi Hiroşi, yazılı açıklamada, dün Başbakan Suga Yoşihide'nin işlenmiş atık suyun denize salıverilmesini kapsayan plana sert tepki verdi.

Başbakan Suga ile geçen haftaki görüşmesinde böylesi bir plana tepkilerini aktardıklarını anımsatan Kişi, buna rağmen atık suyun denize boşaltılması kararını "oldukça pişmanlık verici" bulduklarını belirtti

“BU KARAR İNSAN SAĞLIĞINA VE BALIKÇILIK ENDÜSTRİSİNE ZARARLI”

Kararlılıkla plana karşı çıkacaklarını belirten Kişi, bu metodun tercih edilme sebebi, insan sağlığına etkilerine ve balıkçılık endüstrisinin endişelerine yönelik hükümet kanadından "sorumluluk sahibi bir açıklama" beklediklerini ifade etti.

JAPON YÖNETİMİ HALKTAN ANLAYIŞ BEKLİYOR

Dünkü kabine toplantısında planı açıklayan Suga, Fukuşima Dai-içi tesisinin devreden çıkarılması konusunda işlenmiş suyun bertaraf edilmesinin "kaçınılmaz bir mesele" olduğunu belirterek, "Hasarı önlemek için geniş ölçüde ve sağlam adımlarla güvenlik standartları sağlanarak plan uygulanacaktır." demişti.

Boşaltım konusunda kamuoyundaki eleştirilere yönelik Suga, "Fukuşima bölgesi, afetin zarar verdiği alanlar ile balıkçılık endüstrisinin, hasara yönelik endişelerini dikkat alıyoruz. Hükümet birimleri bu endişelerin giderilmesi için bütüncül olarak çalışacak. Halkın anlayışını talep ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Suga, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve diğer üçüncü taraf kuruluşların, planın şeffaflıkla yürütüldüğünün gözlemlenmesi için sürece dahil olacağını belirtti.