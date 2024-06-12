Garanti BBVA dolar/TL tahminini düşürdü Garanti BBVA yıl sonu dolar tahminini, Türk Lirası'ndaki olumlu gelişmeleri baz alarak daha önce açıkladığı 42’den 38 seviyesine indirdi.

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Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından, "Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu" kaleme alındı.

Garanti BBVA, yıl sonu Dolar/TL tahminini 42’den 38 seviyesine indirdi.

Yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 43

Banka, yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tahminini de yüzde 45’ten yüzde 43’e düşürdü.

"Politika faizi yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulabilir"

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı, kasım ve aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği öngörüsü yer aldı.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılar anketi beklentileri

Enflasyon



TCMB, piyasa katılımcılarının mayıs anketine katılanların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, yüzde 43,64 olmuştu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, döneminde yüzde 33,21 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşmişti.

Dolar/TL kuru

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, 38,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.