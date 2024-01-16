Gaziantep İslahiye'den 25 ülkeye pul biber ihraç edildi

AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Türkiye'nin önemli pul biber üreticilerinden biri.

İlçede 20 bin dönümde yetiştirilen ve 25 tesiste işlenen sofralık pul biber, 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinden, 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ürün satıldığını bildirildi.

İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, biberin lezzetini ve kalitesini bölgenin coğrafi özelliklerinden aldığını söyledi.

Pul biber satılan ülkeler

Türkmen, ürünün ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Fransa ve Romanya'nın yanı sıra birçok Orta Doğu ülkesine satıldığını ifade etti.

Depremin yaralarını hızla sararken pul biberden katkı geldi

Depremlerden sonra ilçenin ekonomisini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

İlçedeki 25 civarındaki pul biber işleme tesisi sahipleriyle biber üreticilerini bir araya getirdik. Depremin yaralarını hızla sararken 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu da benim ilçem için içerdeki çalışan işverenler için ve çiftçiler için ciddi bir katkı oldu. Bu şekilde ilçemizi inşallah daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız.