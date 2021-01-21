Gaziantep'te özgü bir kültür olarak günlük tüketilen acılı ve sade olarak yapılan nohut dürümü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) “Yaratıcı Şehirler Ağı”nda yer alan Gaziantep'e özgü acılı ve sade nohut dürümü, Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından tescillenerek şehre bir unvan daha kazandırıldı.

NOHUTLAR KEMİK SUYU İLE PİŞİRİLİYOR

Son yıllarda büyük ilgi gören nohut dürümü; geceden ıslanan nohutların kemik suyu ile pişirilerek acı toz biber ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor. Pide ekmeğin arasına konulan nohut, dürüm şeklinde satışa sunuluyor.

“ÖNCE ÖNYARGI İLE YAKLAŞILIYOR”

Yemeden önce önyargı yaşayan vatandaşların yedikten sonra vazgeçemediği lezzetin tescillenmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden kentteki dürümcülerden birinin 3'üncü kuşak işletmeciliğini yapan Ahmet Kesen, nohut dürümünün çok sevildiğini ve daha fazla sevilmesi için çalıştıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi ViDEO

“ÇOĞU İNSAN BİLMİYOR”

"Yerli turistlerimizin yanında yabancı turistlerimizden bile nohut dürümü için talep var. Çoğu insanın bilmediği bir lezzet. İlk duyulduğunda 'nohut dürümü mü olur?' diye düşünüyor insanlar.

"TADINA BAKAN BU LEZZETTEN VAZGEÇEMİYOR"

Ancak tattıkları zaman lezzetinden vazgeçemiyorlar ve sürekli tercih ediliyor. Geçen yıl şehrimizi gezmek için gelen turistlerin bu yıl da geldiğini ve yine gelip bizden nohut dürümü yemek istediklerini görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Şehrimizin tarihi yerlerini gezmeye gelen turistlerimiz baklavanın kebabın tadına bakıyorlar ve hiçbir şekilde nohut dürümünü de unutmuyorlar. Şehrimize gelip de işletmemize uğrayan turistler de nohut dürümünü tatmak için geldiklerini söylüyor. Bu da bizi gururlandırıyor."

“NOHUT DÜRÜMÜNÜN HAZIRLANIŞI MEŞAKKATLİ”

Kesen, nohut dürümünün hazırlanışının meşakkatli olduğunu, ancak yoğun uğraşın ardından elde edilen lezzetin insanları hoşnut etmesiyle yorgunluklarını unuttuklarını da sözlerine ekledi.