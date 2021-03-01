Gaziantepli bakırcıların yükselen bakır fiyatları ile başı dertte

Turizme yönelik el işçiliği ile ürettikleri bakır eşyaları bu yıl koronavirüs nedeni ile satamayan Gaziantepli bakırcı esnafı şimdi de artın fiyatlarla boğuşuyor.

Gaziantep’teki bakır ustaları, borsada yükselen fiyat nedeniyle, iki ay önce 90 lira civarında olan bakırın kilosunu şimdi ise 120 liraya alıyor. Art arda yaşanan artışlar nedeniyle Gaziantep’teki bakır ustaları da zor günler yaşıyor.

10 GÜNDE 13 LİRALIK ARTIŞ

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de pandemi sürecinde yükselen döviz, altın ve gümüşten sonra bakır madeninin fiyatı da hızla artıyor. Bakır madeninin kilogramında son iki ayda yaklaşık 30 liralık artış yaşanırken, 10 günde ise 13 liralık artış oldu.

Yaklaşık 2 aydır ürünlerine zam yapmamak için direnen bakırcılar, iki ay önce bakırın kilogramını 80-85 lira arasında alırken, şimdi ise 1 kilo bakırı 120 liradan alabiliyor. Zamlı fiyatları yansıtmamak için bir süredir direnen bakır ustaları, son artışlar üzerine ise ürettikleri bakır ürünlerde zamlı fiyatları yansıtmaya başladı.

EL EMEĞİ BAKIR ÜRÜNLER ZAMLANDI

Bakır ustaları yoğun el emeği de sarf ettiği ürünlere, boyutuna göre 5 ila 65 lira arasında zam yaptı.

20 yıldır bakırcılık mesleği ile uğraşan bakırcı ustası Mehmet Hanifi Çıkla, yükselen bakır fiyatının kendilerini de vatandaşları da zor durumda bıraktığını belirterek, "Pandemi dolayısıyla işlerimiz biraz durgun, bakır borsada zaten borsası yüksek olduğu için, kalay, bakır gibi madenler gerçekte aşırı derecede yükselişte. Bir tava ya da bir çaydanlıkta kilo bazında 10 ile 13 lira arasında fark oluyor. Dünya borsasında maden değerli, ister istemez çekimi çok, Avrupa ülkelerinden talep çok, aşırı derecede yükselmesinin sebebi bunlar diye tahmin ediyoruz. Bakırdaki zam ve artışların doların artışı ile bir alakası yok, düşmesi veya artması fark etmiyor. Bakır zaten borsa gündeminde maden olduğu için artıyor, düşüyor ona bir şey diyemiyoruz ama bu sefer gerçekten çok aşırı derecede arttı.” dedi.

"TURİST YOKSA SATIŞ DA YOK"

Pandemi dolayısıyla turistlerin şehre gelmemesinin satışları etkilediğini söyleyen Çıkla, “Zaten pandemiden dolayı şehre yabancı girmediği için bizim işlerimiz bitik durumda, turistik bir iş dediğiniz zaman yabancı olması lazım. Bu zamlar da üzerine tuz biber oldu. Bakır ve el işçiliğine talebi olanlar, internet üzerinden bazı öğrenci kesimler olsun, bizim kendi çabalarımızla bir şeyler yapmak istiyoruz. İnternet sayfalarında çalışmaya çalışıyoruz. Şehirde yabancı olmazsa bizim mesleğe hiç desek de yeri var.





BİZİM İŞ GÜNÜMÜZ CUMARTESİ-PAZAR

Cumartesi kapalı olduğumuz zaman biz biteriz, cumartesi, pazar bizim iş günümüz. Ben Antepliye fazla bir şey satamam, bugün Ege Bölgesi olsun, Marmara bölgesi olsun, buraların talepleri çok oluyor. Bu tavayı geçen hafta 35 liraya satıyordum, şu anda 40 liraya ben alıyorum ve fiyatı daha da belirsiz. 50 liraya sattığım zaman bana diyorlar ki 5 lira için mal satılır mı? Bu el işidir yani, 5 lira ile mal satılmaz ama gel görelim, satmak zorundayız, dükkanımızın kirası var, okuttuğumuz çocuklarımız var.” diye konuştu.