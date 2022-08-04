Gaziantep'te 'kurutmalıklar' güneşe serildi

Gaziantep'in gastronomi kenti olmasını borçlu olduğu unsurlardan birisi de kurutmalıkları.

Gaziantep'in geleneksel olarak ürettiği "kurutmalıklar" tescillenmişti.

2021 yılında Gaziantep'te 33 bin 128 ton patlıcan, 9 bin 476 ton dolmalık biber ve 3 bin 251 ton kabak üretimi yapıldı. Kurutmalık üretimi, özellikle dar gelirli mahallelerde yaşayan ev hanımları için de önemli bir gelir kaynağı.

Patlıcan ve kabağın 1 adeti piyasada 1 lira



50'lik diziler halinde iplere takılıp, satılan kurutmalık ürünlerden patlıcan ve kabağın 1 adeti, piyasada yaklaşık 1 liraya satılıyor. Biberde ise bu rakam yaklaşık 80 kuruşa denk gelmekte.



Gastronomi kenti Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti olan rengarenk kurutmalıklar, olgunlaşması ve lezzetlenmesi için güneşle buluşturuldu.

Kurutmalık yapmanın öyküsü:

Gaziantep'te mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan biber ve patlıcanlar kadınlar tarafından saplarından ayrılıyor.

Ayıklanan ürünler kamyonlarla kentin muhtelif yerlerindeki tepelik alanlara getiriliyor.

Burada işçiler tarafından özenle tek tek iğne yardımıyla ipe geçirilen ürünler, özel olarak tahtadan yapılan sergi alanlarına asılıyor.

Hava durumuna bağlı olarak ortalama 15 günde tamamen kuruyan ürünler, paketlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde satılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescilli kurutmalıklar, özellikle kış aylarında mutfakların vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

Yıllık yaklaşık 200 milyon adet üretiliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep'te 3 milyon 476 bin 250 dekar alanda tarımsal üretimin yapıldığını söyledi. Bu alanın yaklaşık yüzde 4'ünde sebze yetiştirildiğini belirten Karayılan, üretilen kurutmalıkların yurt içi ve yurt dışında lezzetle tüketildiğini dile getirdi.

Kurutmalıklar Türklerin yaşadığı ülkelerden rağbet görüyor

AA'nın haberine göre, kurutmalık üretiminin yoğun olarak Oğuzeli ilçesinde yapılmakla beraber, yıllık yaklaşık 150-200 milyon adet kurutmalık üretiminin gerçekleştirildiğini aktaran Karayılan, "Üretilen bu ürünlerin çoğunluğu lokanta ve restoranlar başta olmak üzere yurtiçinde tüketilirken, aynı zamanda 4-5 milyon adedi de yurtdışına ihraç edilmektedir. Kurutmalık ürünler daha çok Türk vatandaşlarımızın yaşadığı Almanya, Fransa, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine gönderilmektedir." dedi.

Gaziantep'te 'kurutmalıklar' güneşe serildi VİDEO



Çalışmalar eylül ayı sonuna kadar devam edecek

İşçilerden İbrahim Özoğlu ise kurutmalık hazırlamaya geçen ay ortalarında başladıklarını ve eylül ayının son haftasına kadar devam edeceklerini söyledi. Yaptıkları işin oldukça zor olduğunu ifade eden Özoğlu, güneşin kavurucu sıcağında acı biber çıkarmakta zorlandıklarını anlattı.

İşçilerin güneş altındaki mesaisi zorluyor

Ekmek parası için tüm zorluklara katlandıklarını anlatan Özoğlu, "Özellikle güneşin altında çalışıyoruz. Çünkü bunlara güneş tam vurmasa hem tam kurumaz hem de kışın dayanmaz ve kurtlanır. Vatandaşlar kışın bu lezzeti yesin diye biz yazın bunun cefasını çekiyoruz." şeklinde konuştu.