Gaziantep’te medikal sanayi hamlesi başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı olan Gaziantep’te, kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi’nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz.” dedi.

GAZİANTEP ÖNEMLİ BİR SAĞLIK HAMLESİNE HAZIRLANIYOR

Gaziantep, sağlık alanında önemli bir hamleye hazırlanıyor. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün en büyük bütçeli projesi olacak. Tesiste kullanılacak TR 19 model proton hızlandırıcı montajının ardından 2021’de radyoaktif ilaç üretimine geçilecek. Tesiste, Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

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KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILACAK İLAÇLARIN ÜRETİMİ AMAÇLANIYOR

Kanser tedavisinde kullanılacak ilaçların üretimini yapacak Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretim Tesisi Kurulumu Projesi için mart ayında, Gaziantep Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından imzalar atıldı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE

Yaklaşık 47 milyon lira ile kalkınma ajanslarının bir seferde verdiği en yüksek destek ile yapımına başlanacak tesis, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kurulacak.

Tesiste, özellikle kanserli hastalarda hastalığın teşhisi, hangi evrede olduğu, metastazları gibi yapılacak kritik değerlendirmelerde güvenilir sonuçlar alacak radyoaktif malzemeler üretilecek. Proton hızlandırıcı üreticisi olan Kanadalı bir firma, TR 19 model cihaz üretimine başlarken tesis, 2021’de hizmete girecek.

BAKAN MUSTAFA VARANK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Gaziantep’te kanser hastalarına şifa olacak bir tesis inşa ediyoruz. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Tesisi’nde üreteceğimiz moleküllerle hem ithalatın önüne geçecek hem de yenilikçi bilimsel çalışmaları destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

3-4 YILDA AMORTİ EDECEK

Gaziantep Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa, kanser tanı ve tedavisinde rutin olarak kullandıkları radyoaktif ilaçlar için yurt dışına ciddi miktarda döviz verdiklerini ifade ederek, “Bu giderlerden kurtulacağız. Sonrasında ürettiğimiz farklı molekülleri çevre, komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu hedefler tuttuğunda tesisimiz 3-4 yılda kendini amorti edecek.” dedi.

“MALİYETLER DÜŞECEK”

Bu tip ilaçların bir ömrü olduğunu, İstanbul’dan bir ürünün 4-5 saatte Gaziantep’e geldiğini anlatan Elboğa, “İlacın yarı ömrünün 110 dakika olduğunu dikkate alırsak 2 ya da 3 kere yarılanma ömrü demektir. Yani İstanbul’dan bana ilaç gönderilirken burada kullanacağım ilacın yaklaşık 3 misli yüklenip öyle gönderilmesi gerekiyordu. Bu da ister istemez maliyetlere yansıyordu. Bu maliyetler artık Gaziantep’te üretildiğinde yansımayacak.” diye konuştu.

TEKNOLOJİK VE STRATEJİK DÖNÜŞÜM

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, tesisin 2 bin metrekarelik bu alanda kurulacağını bildirerek, “Bu yatırım ile Gaziantep’e yenilikçi, katma değerli, yüksek teknolojili yerli ve milli üretim esasına dayanan, nitelikli istihdam oluşturan bir tesis kuracağız. Burada üretilen ilaçlar iç piyasaya arz edilirken bir yandan da özellikle Orta Doğu ülkelerine ihraç edilebilecek.” diye konuştu.