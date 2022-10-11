Gaziantep'te tarımda 87 bin olimpik havuz kadar su tasarruf edildi

Gaziantep'te tarım sulamasında önemli aşamalar kaydedildi. Son devreye geçen modern sulama sistemiyle birlikte 91,3 milyon lira destek verilerek önemli miktarda kazanım sağlandığı açıklandı.

Tarımda yeni devreye geçen uygulamalarla su tasarrufu sağlanıyor. çiftçiye de yüzde 50 destek veriliyor.

Gaziantep'de de modern sulama sistemleriyle birlikte yaklaşık 87 bin olimpik havuzluk su tasarrufu sağlandığı açıklandı.

Yapılan çalışmaların çiftçilere olan katkısını dile getiren yetkililerin çiftçilerden de tasarrufu sağlayacak faaliyette bilinmaları talebi geldi.

"Basınçlı sistemle sulama alanları her geçen gün artıyor"

AA'nın haberine göre Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Gaziantep'te 2015'ten bu yana basınçlı sistem modern sulama sistemlerinde proje sayısını her geçen gün arttırdıklarını aktardı.

"Modern sulama sistemiyle yüzde 40 verim sağlandı"

"Toplam 200 bin dekar alanda basınçlı sistemle sulama yaparak 217 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. Artık vahşi sulamalardan vazgeçmemiz lazım, basınçlı modern sulama sistemleri ile bilinçli bir şekilde sulama yapmamız lazım. Modern sistemle yaptığımız sulamalarda sulamanın etkisiyle minimum yüzde 40'larda verim artışı sağlanıyor.





Sulama artınca rekolte de artıyor

Dolayısıyla bizim şu anda yapmamız gereken dekarda elde ettiğimiz verim miktarımızı sulama sistemleri ile yüzde 40 daha fazla rekoltelere ulaştırabilmek. O zaman burada yapabileceğimiz en güzel şey, 'su savaşları' çıkmadan önce elimizdeki suyun kıymetini bilmek ve suyu bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor."

"91,3 milyon lira destek sağladık"



AA'nın haberine göre, basınçlı sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe desteği verdiklerini ifade eden Karayılan, "2014 yılından bu yana 3 bin 644 projeye 91,3 milyon lira destek sağlayarak bilinçli sulama sistemlerine geçiş oldu. Bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi de tarlada vahşi sulamadan vazgeçmemiz. Vahşi sulamayla yaptığımız sulamayla hem bereket olmaz hem verim olmaz aynı zamanda topraklarımız çoraklaşır ve herhangi bir verim almamız mümkün olmaz." dedi.