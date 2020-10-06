Geçen yıl kayıt dışı çalışan 37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı kayıt dışı çalışmayı, kayıt içine almak için her yıl denetimler yapıyor. Geçen yıl kayıt dışı çalıştığını tespit edilen 37 bin 319 kişinin vergi mükellefi olması sağladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahada yürüttüğü yaygın ve yoğun çalışmalar sonucunda mükellefler nezdinde 443 bin 901 vergi denetim gerçekleştirdi.

NAKLİYE ARAÇLARI DENETLENDİ

GİB'e bağlı denetim uzmanları, 2019'da 4 bin 49 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulundu ve 26 bin 672 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı.

172 MİLYON 904 BİN 114 LİRALIK USULSÜZLÜK CEZASI KESİLDİ

Geçen yıl toplam denetim sayısı 511 bin 941'u bulurken, bu denetimler sonucunda 172 milyon 904 bin 114 liralık usulsüzlük cezası kesildi.

İŞ YERLERİNE YOKLAMA YAPILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu.

4 BİN 150 İŞÇİNİN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 177'si denetim, 1973'ü de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 4 bin 150 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

FAAL MÜKELLEF SAYISI 6 MİLYONA YAKLAŞTI

İdarenin yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 2019 sonu itibarıyla faal mükellef sayısı 5 milyon 891 bin 369 oldu. Bu mükelleflerin 4 milyon 854 bin 297'u gerçek kişilerden oluştu.