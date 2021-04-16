Geçen yıl kedi ve köpek maması ihracatı 176 milyon dolar kazandırdı

Geçen yıl kedi ve köpek maması ihracatı 176 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'de kedi ve köpek maması sektöründe ihracat, 2020 yılında bir önceki döneme göre yüzde 11,8 artarak, 176 milyon 200 bin dolara yükseldi.

Daha önce kedi ve köpek maması ithal ediliyordu. Bu konudaki ihtiyaçlar arttınca yerli üretici sektöre yatırım yaptı. Şimdi kedi ve köpek mamaları sadece yurt içinde tüketilmiyor, aynı zamanda 110 ülkeye de ihraç ediliyor.

Evcil hayvan besleyen ailelerin sayısının artmasıyla Türkiye'de mama arzında ithalat yoğunluklu pazarın gün geçtikçe büyüdüğünü fark eden yerli yatırımcılar, kedi köpek maması sektörüne milyon dolarlık yatırımlar yaptı.

Yurt içi piyasada elde ettikleri başarının ardından ihracata da yönelen yerli yatırımcılar, kısa sürede kedi ve köpek maması ihracatında elde ettiği başarıyla bazı geleneksel ihraç ürünlerinden çok daha fazla ihracat yaptı.

GEÇEN YILKİ İHRACAT YÜZDE 11,8 ARTIYOR

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'deki kedi ve köpek maması sektörünün 110 ülkeye yaptığı ihracat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artarak, 157 milyon 535 bin dolardan, 176 milyon 200 bin dolara yükseldi.

SALİHLİ MERKEZ HALİNE GELDİ

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi aldığı yatırımlarla Türkiye'de kedi ve köpek maması üretiminin önemli merkezlerinden biri oldu. 2009'da bir firmanın kedi ve köpek maması üretimine başladığı Salihli OSB'de bugün, toplamda 4 firma mama üretiyor, 2 firma ise mama üreticilerine yem katkısı sağlıyor.

“ARTIK PİYASADA YÜZDE 80 YERLİ, YÜZDE 20 İTHAL MAMA VAR”

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yerli yatırımların etkisiyle 10 yıl öncesine kadar yüzde 80 ithal ürünlerin hakim olduğu pazarda durumun tersine döndüğü, artık pazardaki payın yüzde 80 yerli, yüzde 20 ithal mama olarak dağılım gösterdiğini ifade etti.