Geçen yıl kültürel harcamalarımız yüzde 17,9 arttı

TÜİK 2019 yılı kültür ekonomisi verilerine göre, geçen yıl hane halkının kültürel harcamaları yüzde 17,9 artarak 22 milyar 346 milyon 661 bin liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de hane halkının kültürel harcamalarından en büyük payı yüzde 21,9 ile alan televizyon ve ekipmanlarına toplam 4 milyar 892 milyon 69 bin lira harcandı.

KİTAPLARA YAPILAN HARCAMADA YÜZDE 11,5 ARTIŞ YAŞANDI

Hane halkı harcamalarından yüzde 13,9'luk pay alan kitaplara 3 milyar 109 milyon 97 bin lira ödendi. Geçen yıl kitaplara yapılan harcama bir önceki yıla göre yüzde 11,5 arttı.

SİNEMA, TİYATRO VE KONSERE 1.4 MİLYAR LİRA HARCANDI

Söz konusu dönemde kırtasiye ve çizim malzemelerine yapılan harcama yıllık bazda 29,9 artarak yaklaşık 2 milyar 600 milyon liraya, kablolu ya da özel TV yayın hizmetlerine ödenen tutar yüzde 18,9 yükselerek 2 milyar 400 milyona liraya ulaşırken, veri işlem ekipmanları harcamaları yüzde 7,6 azalarak 2 milyar 300 milyona lira seviyesine geriledi.

Hane halkının sinema, tiyatro ve konser harcaması ise yıllık bazda yüzde 22,6 artarak geçen yıl 1 milyar 400 milyon lira seviyesine çıktı.

MÜZİK ENSTRÜMANLARI İÇİN HARCAMA TUTARI 3 KAT ARTTI

Hane halkı kültür harcamalarında geçen yıl 2018'e göre oranı en çok artan kalem ise müzik enstrümanları oldu. Müzik enstrümanlarının harcama tutarı söz konusu dönemde yüzde 299,6 yükselerek 712 milyon 500 bin liraya ulaştı. Oransal bazdaki artışta bu kalemi yüzde 119,2 ile kasetler, diskler, disketler ve yüzde 43,2 ile fotoğraf ve sinema ekipmanı takip etti.

Harcama tutarı bu dönemde en çok düşen ise radyo, CD çalar ve diğer elektro akustik aletler oldu. Bu kaleme harcama yaklaşık yüzde 19 azalarak 167 milyon 600 bin liraya geriledi.

TÜİK'in harcama türlerine göre hane halkının yıllık kültürel harcamaları ve oranları şöyle (bin lira):