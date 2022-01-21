Geçen yıl kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 arttı

2021 yılında kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yüzde 8,3 artış oldu. Geçtiğimiz yıl toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu.

Açılan şirketlerin kayıtlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Aralık ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021 yılında, geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,2 oranında azaldı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 5,6 YÜKSELDİ

2021 yılında, geçen yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 oranında geriledi.

ARALIK ALINDA KURULAN ŞİRKET SAYISINDA AZALMA VAR

Aralık 2021’de kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,1 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış oldu.

YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI İSTANBUL'DA YOĞUNLAŞTI

Aralık 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 10’u Ankara, yüzde 5,5’i İzmir’de kurulmuştur. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

ARALIK AYINDA ŞİRKETLERİN SERMAYESİ ARTTI

Aralık 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,9 oranında arttı. 2021 yılında toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 95 bin 41 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58,2’sini, 14 bin 630 anonim şirket ise yüzde 41,8’ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 27,9 oranında yükseliş gösterdi.