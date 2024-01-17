Geçtiğimiz yıl dünyada doğrudan yabancı yatırımlar arttı

Doğrudan yabancı yatırım Türkiye'nin de radarında.
Bu konuda dünyada ise 2023'te, bir yıl öncesine göre gelişme kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Küresel Yatırım Eğilimleri Monitörü'ne göre, 2023'ün başındaki resesyon korkularının azalması ve finansal piyasaların iyi performans göstermesiyle, küresel doğrudan yabancı yatırımlar beklentileri aştı.
Yatırımların artmasına rağmen ekonomik belirsizlik ve yüksek faizler, küresel yatırımları etkiledi.
Yatırımlar bir yılda yüzde 3 arttı
Geçen yıl dünyada doğrudan yabancı yatırım akışı, önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1,37 trilyon dolar oldu.
AB'ye doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 23 azaldı
Söz konusu artışta, Avrupa Birliği'nde (AB) Lüksemburg ve Hollanda'da doğrudan yabancı yatırımlardaki büyük sıçrama etkileyici faktörlerden olurken, bu iki ülke hariç AB'ye doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 23 düştü.
Gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım girişi durma noktasında
Diğer gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım girişi durma noktasına geldi, Kuzey Amerika'da büyüme görülmedi.
Gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişleri azaldı
Gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişleri de bu dönemde yüzde 9 azalarak 841 milyar dolara geriledi.
Doğrudan yabancı yatırımlar Asya'da yüzde 12, Afrika'da yüzde 1 azaldı.
Çin
Çin, doğrudan yabancı yatırım girişlerinde yüzde 6 ile nadir görülen bir düşüş raporlarken, ülkede yeni sıfırdan projeler yüzde 8 büyüme gösterdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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