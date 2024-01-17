Geçtiğimiz yıl dünyada doğrudan yabancı yatırımlar arttı Ülkeler doğrudan yatırım çekmek için cazibelerini artıracak tedbirler alıyor. Bu doğrultuda 2023'te gerçekleşen küresel doğrudan yabancı yatırımların miktarı yüzde 3 artarak 1,37 trilyon dolara yükseldi.

AA

Doğrudan yabancı yatırım Türkiye'nin de radarında.

Bu konuda dünyada ise 2023'te, bir yıl öncesine göre gelişme kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Küresel Yatırım Eğilimleri Monitörü'ne göre, 2023'ün başındaki resesyon korkularının azalması ve finansal piyasaların iyi performans göstermesiyle, küresel doğrudan yabancı yatırımlar beklentileri aştı.

Yatırımların artmasına rağmen ekonomik belirsizlik ve yüksek faizler, küresel yatırımları etkiledi.

Yatırımlar bir yılda yüzde 3 arttı

Geçen yıl dünyada doğrudan yabancı yatırım akışı, önceki yıla göre yüzde 3 artarak 1,37 trilyon dolar oldu.

AB'ye doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 23 azaldı

Söz konusu artışta, Avrupa Birliği'nde (AB) Lüksemburg ve Hollanda'da doğrudan yabancı yatırımlardaki büyük sıçrama etkileyici faktörlerden olurken, bu iki ülke hariç AB'ye doğrudan yabancı yatırım girişi yüzde 23 düştü.

Gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım girişi durma noktasında

Diğer gelişmiş ekonomilerde doğrudan yabancı yatırım girişi durma noktasına geldi, Kuzey Amerika'da büyüme görülmedi.

Gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişleri azaldı

Gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırım girişleri de bu dönemde yüzde 9 azalarak 841 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yabancı yatırımlar Asya'da yüzde 12, Afrika'da yüzde 1 azaldı.

Çin

Çin, doğrudan yabancı yatırım girişlerinde yüzde 6 ile nadir görülen bir düşüş raporlarken, ülkede yeni sıfırdan projeler yüzde 8 büyüme gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)