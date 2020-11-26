Gelecek yılın asgari ücreti için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Her yıl merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin çalışmalar başlıyor.

2021'de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik yapılacak toplantıların ilki için tarih belli oldu.

İLK TOPLANTI 4 ARALIK'TA

Konuya ilişkin açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Selçuk ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.

TOPLANTILAR PANDEMİ KOŞULLARINDA YAPILACAK

Toplantılarda işçileri TÜRK-İŞ, işvereni ise TİSK temsil edecek. Bu yıl görüşmeler koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle yapılacak toplantıların videokonferens yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplantıların hangi formatta yapılacağı pandemi koşullarının seyrine göre belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ

2020'de asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmişti.

Bu yıl da enflasyona yakın bir zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda yıl sonunda açıklanacak enflasyon rakamları da yakından takip ediliyor.