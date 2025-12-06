Gemide konaklayanların kimlik bildirmeleri zorunlu oldu

- Yüzer oteller ve gemi konaklamalarında kimlik bildirim zorunluluğu getirildi.
- Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile kimlik bildirimi kanunu, marinalar ve limanları da kapsayacak şekilde genişletildi.
- İhlallerin tekrarı durumunda işletmelere ağır yaptırımlar uygulanacak, dördüncü ihlalde ruhsat iptal edilecek.
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklikle de marinalar, liman ve kıyı tesisleri kanun kapsamına dahil edildi, gemi ve deniz turizmi araçlarında konaklayan kişiler için kimlik bildirim yükümlülüğü getirilmesi netleştirildi.
PARA CEZALARI ARTIRILDI
Aynı kanunda, idari para cezalarının tekrarında uygulanacak yaptırımlar artırıldı ve dördüncü ihlalde işletme ruhsatının iptal edileceği hükme bağlandı.