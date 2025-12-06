Gemide konaklayanların kimlik bildirmeleri zorunlu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklikle de marinalar, liman ve kıyı tesisleri kanun kapsamına dahil edildi, gemi ve deniz turizmi araçlarında konaklayan kişiler için kimlik bildirim yükümlülüğü getirilmesi netleştirildi.

PARA CEZALARI ARTIRILDI

Aynı kanunda, idari para cezalarının tekrarında uygulanacak yaptırımlar artırıldı ve dördüncü ihlalde işletme ruhsatının iptal edileceği hükme bağlandı.