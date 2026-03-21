Gençler için yeni kariyer alanı: Gayrimenkul sektörü üniversitelere giriyor

Gayrimenkul sektöründe artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik dikkat çeken bir adım, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde atılıyor.

Üniversitenin Tapu Kadastro Yüksekokulu bünyesinde yer alan Emlak Yönetimi ve Tapu Kadastro bölümleri ile sektör temsilcileri arasında kurulacak iş birliği, düzenlenecek seminer programıyla başlayacak.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kariyer Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, yalnızca bir seminer olmanın ötesinde, akademi ile sektör arasında uzun vadeli bir eğitim ve kariyer köprüsü kurmayı hedefliyor.

TEORİK BİLGİLERLE SAHA DENEYİMİ PEKİŞECEK

Program kapsamında öğrencilerin teorik bilgilerini sahadaki deneyimle pekiştirmesi amaçlanıyor.

Bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanan bölümler için organizasyon ayrı bir önem taşırken, öğrencilerin daha mezun olmadan sektörün işleyişini yakından tanıması ve kariyer planlarını bilinçli şekilde yapması hedefleniyor.

Programda, sektörün deneyimli isimleri ve eğitmenler öğrencilerle bir araya gelecek.

"KARİYER FIRSATI"

Seminerde gayrimenkul piyasasındaki dönüşüm, yatırım dinamikleri, veri analizi, danışmanlık mesleğinin profesyonelleşmesi ve sektördeki kariyer fırsatları ele alınacak.

Gayrimenkul sektörünün artık yalnızca alım-satım süreçlerinden ibaret olmadığını vurgulayan uzmanlar; veri analizi, yatırım danışmanlığı ve müşteri yönetimi gibi farklı disiplinlerin öne çıktığını belirtiyor.

Önümüzdeki süreçte öğrenciler ile sektör profesyonellerinin daha sık bir araya gelmesi, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve mezunların doğrudan sektöre kazandırılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.