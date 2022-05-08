Gıda denetimlerinde 2021’de 157 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yurt genelinde gıda denetimlerini arttırdı. Bu denetimlerde karşılaşılan haksız uygulamalar da cezalandırıldı. 2021'deki bilanço ise Bakanlık verilerine yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince, geçen yıl 81 ilde toplam 1 milyon 378 bin 185 gıda kontrolü gerçekleştirildi, bu kontrollerin 14 bin 353'üne toplam 157 milyon 71 bin 469 liralık idari para cezası uygulandı. Bu denetimlerin 146'sı için Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Üretimden tüketiciye gelinen son noktaya kadar denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, gıda güvenilirliğine yönelik denetim ve incelemeler, ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil olmak üzere birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar tüm süreçlerde işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklı hizmet ve tekniklerin tümünü içeriyor.

Gerekli görüldüğünde numune alınarak inceleniyor

Gerekli görülmesi halinde numune alınarak analiz yapılmak üzere Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri'ne gönderiliyor.

Olumsuzluklarda idari yaptırım uygulanıyor

AA'nın haberine göre, yapılan resmi kontroller ve analiz sonrası olumsuzluk tespiti halinde gıda işletmelerine idari yaptırım uygulanıyor.

ALO 174 hattına ihbar yağdı

2021'de ALO 174 Gıda Hattına gelen toplam 175 bin 618 çağrıdan 84 bin 972'si sonuçlandırıldı. Hattın faaliyete geçtiği 14 Şubat 2009'dan bugüne kadar 2 milyon 687 bin 138 arama gerçekleştirildi.

WhatsApp İhbar Hattına 52 bine yakın başvuru yapıldı

ALO 174 WhatsApp İhbar Hattına ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020'den bugüne 51 bin 505 bildirim geldi. Bunların 11 bin 91'i gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 10 bin 759 başvuru sonuçlandırıldı.