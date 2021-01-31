Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı önlemler gündemde

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı soğuk depo zincirleri ile yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, vatandaşın ekonomisi sarsıyor ve enflasyonu da yakından etkiliyor.

2021-2023 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesine yönelik tedbirler hayata geçirilecek.

LİSANSLI DEPOCULUK YAYGINLAŞACAK

Bu kapsamda, tarım ürünleri fiyat seviyesinin sağlıklı oluşması adına gıda arz zincirine ilişkin kayıt sisteminin güçlendirilmesi, lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması, yaş meyve-sebze tedarik zincirinde lojistik altyapıların ve yatırımların iyileştirilmesi düşünülüyor. Ayrıca paketleme, nakliye, depolama ve perakende satışta uyulması gereken standartların belirlenmesi ile toptancı hallerinin etkin çalıştırılmasına ve modernizasyonunun sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

LOJİSTİK VE DEPOLAMA ALANINDA DÜZENLEME YAPILACAK

Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak. Tarımda bölge ve ürün bazında planlamaya ilişkin kurumsal altyapı hayata geçirilecek.

Bu konuda, Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidilecek.

ÖRTÜ ALTI ÜRETİM VE MODİRN SULAMA

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri ile taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile modern sulama sistemleri desteklenecek.

DESTEK DEVAM EDECEK

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava depoları yapımları ile sera projeleri için hibe desteği verilmeye devam edilecek.

TARIMDA ÜRÜN DEĞİŞİMİ

İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacak. Önemli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uygun alanlar, iklim şartlarına göre yeniden değerlendirilecek.

SULU TARIM ARTIRILACAK

Mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağan dışı değişimlerin takibi amacıyla mal ve hizmet standart kod ve birim ölçüsü bilgilerinin elektronik belgelerde yer alması sağlanacak. Bu veriler büyük veri ve veri analiz sistemleri üzerinden ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak. Böylece enflasyonla mücadeleye katkı verilecek.

SERTİFALI TOHUM

Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, yerel tohum çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması, iklim değişikliği ve diğer ihtiyaçlarla uyumlu olarak tohumluk ıslahı çalışmaları sürdürülecek.

Kamu kuruluşları ve özel sektör aracılığıyla sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modelleri yaygınlaştırılacak. Sertifikalı tohum, gübre, ilaç, elektrik ve mazot desteğinin ayni ve nakdi olarak çiftçilere sağlandığı, bu kapsamdaki girdilere yönelik finansmanın çiftçilere avans olarak faizsiz şekilde verildiği sözleşmeli üretim sistemi kademeli olarak uygulanacak. Sözleşmeli üretim çerçevesinde alım garantisi verilen üreticilere, ürün tesliminde avanstan artan kısım peşin olarak ödenecek.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Arazi toplulaştırma çalışmalarına ve sulama projelerine devam edilecek. Bu kapsamda, önceliklendirilen 25 sulama projesi 2022 yılı sonuna kadar tamamlanarak yaklaşık 3 milyon 710 bin dönüm arazide sulu tarım yapılması planlanıyor.