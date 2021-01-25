Gıda ihracatının ilk kez 20 milyar doları aşması bekleniyor

Gıda ihracatının ilk kez 20 milyar doları aşması bekleniyor

Gıda ihracatında birçok ülke 2020'yi kayıpla kapatırken, Türkiye'nin geçen yıl yıldızı parlayan sektörlerinin yer aldığı gıdada ihracat, 11 ayda 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2020’de gıda ihracatımız ve ihracat değerimiz artarken, ithalatımız ve ithalat değerimiz de azaldı.

Koronavirüs salgını bazı sektörleri olumsuz etkilerken, bazılarının da öne çıkmasına neden oldu. Gıda tüketimi artarken, tüketicilerin evsel gıda ürünlerine ilgisi de arttı.

Salgın sürecinde dünyanın birçok noktasında gıda alanında üretim ve tedarik zincirinde sıkıntı yaşandı. Türkiye ise bu alanda ciddi performans göstererek süreci kayıpsız atlattı.

Küresel gıda ihracatında birçok ülke yılı kayıpla kapatırken, Türkiye'nin 2020 ihracatında yıldızı parlayan sektörleri gıda alanından geldi. Üretim ve tedarikte alınan önlemler ve Türk şirketlerinin başarısı sayesinde hem iç pazarda hem de ihracatta başarılı bir yıl geride kaldı.

Özellikle hububat, baklagil, yaş meyve-sebze ve meyve-sebze mamulleri sektörleri, 2020'yi ihracat rekoruyla kapattı. Yılı artıda kapatan sektörlerin büyük bölümü tarım alanında yer aldı.

Artan taleple birlikte gıda ürünleri ihracatında olumlu gelişmeler yaşandı. Makarnadan meyve suyuna, baklagillerden sebze-meyveye, işlenmiş etten yumurtaya kadar gıda ürünleri ihracatı, Ocak-Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 18 bin 550 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde 4 milyar 260 milyon dolar cari fazla veren sektörün ton başına ihracat değeri de ilk kez 1.000 doları aşarak 1.018 dolara yükseldi.

"GIDA SEKTÖRÜ HER TÜRLÜ KRİZE KARŞI SENARYOSUNU HAZIR TUTAR"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, gıda ve içeceğin, salgın ve benzeri krizlere karşı en hazırlıklı sektör olduğunu söyledi.

Sektörün, her şeyden önce gıda güvenliği gereği birincil üretimden ve son tüketiciden oluşabilecek her türlü krize karşı senaryosunun hazır olduğunu ifade eden Menlik, "Krizler, gıda sektörünün hep ajandasındadır. Sektörün bilmediği sosyal mesafe vardı. Bunu da çalışanları vardiyalara bölerek aştılar. Maske ve hijyene zaten yabancı değildik. Bu nedenle sektörün koronavirüs salgınına karşı uyumu zor olmadı." diye konuştu.

“GIDA SEKTÖRÜNDE ÜRETİMİN DURMASININ 3 GÜN SÜRESİ VAR”

Menlik, gıda fabrikalarının dayanıklı tüketim maddeleri gibi üretime ara vermesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Gıda işletmeleri, direkt şalteri indirebilecek bir sektör değil. Mesela bazı fabrikalarda üretimi durdurmanız en az 3 gün sürer." dedi.

"SEKTÖR İSTİHDAM KAYBI YAŞAMADI"

2020'de ülke genelinde gıda üretim alanında özellikle süt ve süt ürünlerinde bazı fabrikalar açıldığını anlatan Menlik, bu yatırımlara önceki yıllarda başlandığını, sektörün istihdam kaybı da yaşamadığını aktardı.

"EVSEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNİN SATIŞI ARTTI"

Menlik, salgın sürecinde evsel tüketim ürünleri satışının arttığını, Nisan-Mayıs 2020 döneminde görülen yüksek talebin normale döndüğünü, bu alanda bir yüzde verilmesinin çok zor olduğunu söyledi.

"UCUZA TEMİN ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ İŞLEYİP DAHA DEĞERLİ SATIYORUZ"

TGDF Genel Sekreteri Menlik, Türkiye'nin ambalajlı gıda ihracatının Ocak-Kasım 2020 döneminde 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, 2019'un tamamında yapılan ihracatın 19 milyar 760 milyon dolar olduğunu bildirdi.

"2020 GENELİNDE EN AZ 20 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT BEKLİYORUZ "

Türkiye'nin ithalat hızında az da olsa bir düşüş olduğunu ancak ihracatta artış yaşandığını kaydeden Menlik, 2020 genelinde en az 20 milyar dolarlık ihracat beklediklerini, bunun bir rekor olacağını söyledi.