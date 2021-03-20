Gıda israfını önlemek için kollar sıvandı

Çöp ayrıştırması, kamu spotları ve israf konusunda bilinç kazandırıcı konuların müfredata eklenmesi yoluyla gıda kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor

Dünya genelinde her yıl 1 trilyon 600 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Gıda israfını engelleme çalışmaları uluslararası alanda önemli olurken, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Lonca İş Sohbetlerine konuk olarak gıda israfının önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri sıraladı.

"İKİ YIL İÇERİSİNDE 3 MİLYAR DOLARLIK GIDA İSRAFINI ÖNLEMEYİ AMAÇLIYORUZ"

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, gıda israfını önlemek için çalışma başlatıldığını ve iki sene içerisinde 2-3 milyar dolarlık gıda israfını önlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Aral, gıda israfını engelleme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İstanbul Ticaret Borsası'nın gıda israfı ile ilgili çalışmalarına Mart 2019 tarihinde başladığını, bu amaçla Gıda İsrafını Engelleme Komisyonunu kurduklarını belirten Aral, "Bu komisyon yaklaşık 1.5 senedir çalışıyor. Türkiye'de aynı dünyada olduğu gibi gıdaların üçte biri maalesef çöpe gidiyor." dedi.

"BM, HER ÜLKEDEN GIDA İSRAFINI ÖNLEMESİNİ İSTİYOR"

Aral, Birleşmiş Milletler'in (BM) 15 senedir Dünya Tarım Örgütü üzerinden gıda israfını önlemek için çalışmalar yaptığını hatırlatarak, "Dünyada 1 trilyon 300 milyar dolarlık, yani 1 milyar 600 milyon ton gıda çöpe atılarak israf ediliyor. Biz bu rakamları BM'den aldıktan sonra döndük, ülkemizdeki duruma baktık. BM gıda israfını dünyanın taşıyamayacağını belirtiyor. Bütün ülkelerin bu konuda çalışma yapmasını istiyor. 2050 yılında dünya nüfusu iki kat artarak, 9 milyar 800 milyona çıkacak. Gıda talebi de 2 kat artacak. Yüzde 33'e yakın gıda israfını bu dünya kaldıramaz. Onun için öncelikle bu israfı önlemeliyiz." diye konuştu.