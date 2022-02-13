Gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de

Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda KDV indirimi kararını açıklamıştı.

KDV YÜZDE 1'E İNDİ

Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, " 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

"GÜNLÜK HAYATTA TÜKETİLEN ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK"

KDV indirimi pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta en çok kullanılan ürünleri kapsayacak.



Söz konusu karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.





