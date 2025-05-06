Gıdada taklit ürünler yeniden listelendi

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde yaptığı denetimler sonucunda tespit ettiği uygunsuzlukları üç liste halende yayımlamaya devam ediyor.

Bu faaliyet doğrultusunda 5 Mayıs'ta Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine bir ürün daha eklendi. Böylece ilk listedeki ürün sayısı 222'ye çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği) bir ürün eklendi ve buradaki firma sayısı da 184'e yükseldi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesine 35 ürün eklendi ve burada da toplam ürün sayısı 1.234’e çıktı.

YEMEKLİK YAĞA BOYA KATTI

Aydın ilinin Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Seçil Yağ Gıda Tarım İnşaat Petrol Ürünleri Nakliye İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Seçtat markalı yemeklik karışım yağda (4,6 litre), gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

VİTAMİN TAKVİYESİNDE ETKEN MADDE YOK

Adana ilinin Yüreğir ilçesinde Nurs Lokman Hekim Gıda, Tarım, Bitki ve Botanik Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi BCL Ocaps markalı vitamin içeren takviye edici gıdada, beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi taklidine rastlandı.

BALDA TAKLİT, ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI

Bu listede de aracılık ürünlerinde taklit ve tağşiş tespiti yapıldı. Zeytinyağlarına tohum yağlar karıştırıldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ 2 İÇİN TIKLAYINIZ