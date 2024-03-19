Gıdada taklit uyarısı: En çok tağşiş yapılan ürünler, zeytinyağı, bal, peynir TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan başlamadan önce yaptığı hatırlatmayı tekrarladı. Ramazan'da gıda tüketiminin arttığını ve bunu fırsat bilenlerin hileli satış yapabileceğini belirten Bayraktar, özellikle üç ürüne dikkati çekti.

AA

Ramazan ayında gıda tüketimi artıyor ve her özel zamanlarda olduğu gibi talep fazlalığı da haksız kazanç konusu yapılarak istismar edilebiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayı içinde gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşiş ile ilgili uyarıda bulundu.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Ramazan ayının sürdüğü bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimlerin sıklaşmasının ve kesilen cezaların caydırıcı olmasının üzerinde durdu.

"Tüketici ucuz ürünlere yöneldikçe hile de artıyor"

Bayraktar, yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarının artmasıyla tüketicilerin daha ucuz ürünlere yöneldiğine, bu durumu fırsat bilen bazı satıcıların gıda ürünlerinde hile ve sahtekarlığa başvurduğuna işaret etti.

"Taklit ürün ekonomik kayba neden oluyor"

Bazı gıda ürünlerinin gerek merdiven altında gerekse taklit-tağşişle üretildiğine ve "uygun fiyat" adı altında satışa sunulduğuna dikkati çeken Bayraktar, gıda ürünlerinde artan taklit ve tağşişin üreticiler için ekonomik kayıplara sebep olduğunu, ihracatı da olumsuz etkilediğini belirtti.

"En çok tağşiş yapılan ürünler zeytinyağı, bal, peynir"

Sofralarda en çok tüketilen ürünlerden zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başında geldiğine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor. Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor. Zeytinyağında ise içeriğinin ne olduğu belli olmayan yağların katılması gibi birçok farklı taklit ve tağşiş yöntemi kullanılıyor. Balda, üretim aşamasından sonra şurupların katılması, farklı özellikteki kalitesiz balların karıştırılması, düşük rutubet içeriğine sahip ballara su katılması gibi tağşişler oldukça yaygındır.

"İnternet üzerinden satılan gıda ürünlerine dikkat"

Bayraktar, gıdada taklit ve tağşişi engellemenin her kesimin görevi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Mübarek Ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır. Sahtekarlık yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi, gerekirse kapatılması ve her türlü faaliyetten men edilmesi gerekiyor. Tüketicilerin de bu konuda daha dikkatli olması önem taşıyor. Tüketicilerimiz, alışverişlerini yaparken güvenilir markaları tercih ederek fiyatı çok düşük olan ürünlerden kaçınmalı, şüpheli gördükleri ürünleri yetkili makamlara bildirmeli.

Yine internet üzerinden satışı yapılan gıda ürünlerine de ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. İnternet üzerinden satılan ürünlerin nerede üretildiği ve hangi koşullarda stoklandığı bilinmiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)