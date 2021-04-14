Yurt dışına ihraç edilmek için hazırlanan gıda ürünleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol ediliyor. Gıdalar ihracattan önce denetleniyor.

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilmek için hazırlanan gıda ürünleri analizlerden geçirilerek kontrol ediliyor. Buna bağlı olarak da Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim ve kontrol ekipleri, pandemi döneminde gıda ürünlerinin ihracat denetimlerini de aksatmadan devam ettiriyor.

AB ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç edilecek gıda ürünlerine yönelik denetim, kontrol ve numune alma işlemleri koronavirüs pandemi tedbirlerine uyularak aksatılmadan sürüyor.

ANALİZ SONUÇLARINA UYGUN OLAN ÜRÜNLERE SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENİYOR

Yapılan kontroller sonucunda hijyen kurallarına uygun üretim yapan iş yerlerine ait ürünler ile numune analiz sonuçları uygun olan ürünlere sağlık sertifikaları düzenlenerek ihracatlarına izin veriliyor.

ANALİZDEN GEÇMEYEN ÜRÜNE İZİN YOK

Numune analizinden geçmeyen ürünlere ise ihracat izni verilmiyor.