Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nın temel atma töreni yapıldı Mehmet Fatih Kacır ve Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Bugün Karadeniz için önemli bir ulaşım yatırımının temeli atıldı.

Temel atma törenine katılan bakanlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eser ve hizmet siyasetiyle dört bir yanını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüttükleri ülkeyi, Türkiye Yüzyılı'nda daha da zirveye çıkarmaya kararlı olduklarını söyledi.

Kacır, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'nde, baba ocağı Giresun'a bugün yeni bir hizmeti daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Yol medeniyettir anlayışıyla 22 yıldır çalışıyoruz"

Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı Karadeniz Sahil Yolu'nu rahatlatacak kavşak projesinin temelinin atılacağını belirten Kacır, şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Yol medeniyettir.' anlayışıyla 22 yıldır ülkemizin dört bir yanında ulaşım altyapımızı güçlendiriyoruz. Ulaşım altyapımızın, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında çarpan unsur olmasını sağlıyoruz. Özlem çeken gönülleri kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını teminat altına alarak trafik kazalarını en aza indiriyoruz.

"Dünyaya örnek bir başarı hikayesi yazdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 22 yıl önce işbaşına geldiğinde "Bütün Türkiye'yi bölünmüş yollarla donatacağız." dediğini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

Bu önemli hedefin anlamını anlayamamış birtakım çevreler, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığını, vizyonunu hafife almış, 'Yapamazlar.' diye mukabele etmişlerdi. 81 şehrin tamamında gerçekleştirdiğimiz duble yol projeleriyle, ülkemizin dört bir yanını yeni yatırımlar için cazibe merkezine dönüştürdük. Üretimi, istihdamı, ihracatı yurdun tüm sathına yayarak dünyaya örnek bir başarı hikayesi yazdık. On yıllardır sürüncemede bırakılan, adeta yılan hikayesine dönen ulaştırma projelerini bir bir tamamlayarak halkımızı konforlu, hızlı ve güvenli ulaşımla buluşturduk. Bugün ülkemizde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan yollar, tüneller, viyadükler ve köprüleri kullanarak bir yere gidip dönmek tek başına bir keyif haline geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun güzergahı

Ulaştırma altyapısını güçlendirmek için gösterdikleri kararlılık ve iradenin en yakın şahidinin Giresunlular olduğunu anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Hafızalarımız taze, işte Karadeniz'i tüm dünyaya bağlayan ve bugün bölgemizde ulaştırma altyapısının bel kemiği olan Karadeniz Sahil Yolu'nun güzergahı, 1960'lı yıllardan önce tayin edilmişti. Yol için ilk kazmanın vurulduğu 1987'den AK Parti iktidarına kadar geçen 16 yılda ancak 224 kilometrelik mesafe alınabilmişti. Proje AK Parti iktidara geldiğinde aynı tempoyla devam etseydi, biz o projenin açılışını ancak 2024'te gerçekleştirebilecektik. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığı ve vizyonuyla 17 yıl öncesinde bu yolu tamamlayarak bölgemize kazandırmak AK Parti iktidarına nasip oldu. 16 yılda sadece yüzde 40'ı tamamlanabilen Karadeniz Sahil Yolu'nun yüzde 60'ını Recep Tayyip Erdoğan 4 yılda bitirdi, Karadeniz'in ulaşım çilesine son verdi.

"Karadeniz Bölgemizi, ekonomide parlayan yıldızı haline getirdik"

Yıllarca milletimizin refahını engelleyerek kalkınmasının önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Karadeniz Bölgemizi, Giresun'umuzu ülkemizin ticarette, ekonomide, sanayide parlayan yıldızı haline getirdik. Giresun'umuzun gelişmesiyle birlikte Sahil Yolu'muzda ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirmek durumundayız. Bu anlayışla Karadeniz Sahil Yolu'muzda trafiğin kesintisiz akması, şehir merkezi ve liman bölgesine ulaşımın daha rahat ve konforlu şekilde sağlanabilmesi için bugün temelini attığımız Giresun Limanı Farklı Seviyeli Kavşağı'nı projelendirdik. Bölgede trafik akışını hızlandırarak daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşıma imkan tanıyacak bu projeyle Giresun şehir merkezine ve Giresun Limanı'na ticari ve lojistik hareketlilik kazandıracağız.

"Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz inşallah daim olsun"

Giresun'da son 22 yılda 23 milyar lira tutarında 443 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini bildiren Kacır, 14 bin 396 istihdamın önünü açtıklarını söyledi. Kacır, kalkınmanın sac ayaklarından KOBİ'lere can suyu olduklarını dile getirerek, şu açıklamayı yaptı:

22 yıl önce KOSGEB desteklerimizden yararlanan KOBİ'lerin sayısı Giresun'umuzda 100'ü dahi bulmuyorken, bu sayıyı 762 milyon liranın üzerinde destekle 7 bin 200'e çıkardık. Giresun'a 3 yeni organize sanayi bölgesi, teknopark, AR-GE merkezi kazandırdık. Bakanlık olarak sağladığımız 1 milyar 700 milyon lira finansmanla bugüne gelen organize sanayi bölgelerimizde 5 binin üzerinde istihdam oluşturduk. Ayrıca Giresun'umuza beşinci organize sanayi bölgesini de kazandırmak üzere çalışıyoruz.

"136 projeye 1 milyar 210 milyon lira destek sağladık"

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ile yerel potansiyeli harekete geçirmek üzere çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Kacır, "Desteklediğimiz projelerle Giresun'umuzun tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın yanında kültürel ve tarihi mirasını ekonomik değere dönüştürüyoruz. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle şehrimizde 136 projeye 1 milyar 210 milyon lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

233 milyon lira kaynak

Kacır, DOKA ile 164 kalkınma projesine 233 milyon lira kaynak aktardıklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm bu eser ve hizmetlerin karşısında bizler için en büyük ödül Allah'ın rızası, milletimizin takdiri, vatandaşlarımızın hayır duasıdır. Bu anlayışla 22 yılın ardından dönüp baktığımızda, artık bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin mutluluğu içindeyiz. İnançla, aşkla, sabırla çalışarak, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirerek yolumuza devam edeceğiz. Milletimize söz verdik, 60 yıllık hayalimiz yerli ve milli otomobilimizi elektrikli ve akıllı araç olarak yollara çıkardık. 'Bilim misyonu icra etmek üzere ilk astronotumuzu uzaya göndereceğiz.' dedik. Başardık. 'Bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalardan kurtaracağız. Savunma sanayiinde ülkemizi dünyada lider konuma taşıyacağız.' dedik, Allah'a hamdolsun gerçekleştirdik. Eser ve hizmet siyasetiyle dört bir yanını yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'nda daha da zirveye çıkarmakta kararlıyız.

Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür

Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 34 yıldır Türkiye'nin 81 şehrinde kara yollarına mührünü vurduğunu belirterek kendisine, Giresun'un Keşap ilçesinde hayata geçirilen köprülü kavşak, rüya proje Eğribel Tüneli, Ordu-Giresun Havalimanı ve yapılacak diğer projeler için teşekkür etti.

"70 milyar 415 milyon lira yatırım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da AK Parti hükümetleri olarak başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıklarını belirterek, "Daldığımız hiçbir yerden, orada kalmadık, hepsinden çıktık. Bu dal-çıktan da çıkacağız Allah'ın izniyle." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin işbaşına gelmesiyle önemli atılımlar yapıldığını aktaran Uraloğlu, son 22 yılda kentte ulaşım ve iletişim altyapısına 70 milyar 415 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi.

"26 kilometre olan bölünmüş yolu 128 kilometreye çıkardık"

Uraloğlu, 2002'de Giresun'da sadece 26 kilometre olan bölünmüş yolu 128 kilometreye çıkardıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Sadece 12 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yol vardı, onu da 205 kilometreye yükselttik ve Giresunluları güvenle, konforla gidecekleri yere ulaştırdık. 214 kilometrelik tek platformlu yolu yeni baştan hayata geçirdik. 7 tek tüp ve 7 çift tüp tünel olmak üzere toplamda 25 bin 590 metre uzunluğunda 14 tünel, 5 bin 778 metre uzunluğunda 125 köprü inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla hızla Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık ve 2007 yılında hizmete açtık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız da buradaki rakamları paylaştı. Gerçekten biz o iradeyi koymamış olsaydık bugün halen Karadeniz Sahil Yolu'nun bugünlerde açılışını konuşacaktık. Onun için Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. O 'Durmak yok yola devam.' dedi, biz de durmadan yolumuza devam ettik. Bu sayede Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi, bereket geldi. Sahil Yolu'nda 15 tüneli tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk.

"Seyahatlerinizde konfor ve kesintisiz ulaşımı tesis ettik"

Giresunluların virajlı yollarda yaşanan çileleri unuttuğunu ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

Ağın Köprüsü'nü restore ettik. Tirebolu-Kürtün-Torul yolunu bitirdik. Giresun-Dereli-Sivas yolu ile ilimizin önemli ulaşım koridoru olan Şebinkarahisar yolundaki Eğribel Tüneli'ni inşa ettik. 2 bin 200 metre rakıma ulaşan Eğribel Geçidi'nde kış mevsiminin çetin şartlarında ulaşımın ne zorluklarla sağlandığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz. İnşa ettiğimiz çift tüplü tünelle seyahatlerinizde konfor ve kesintisiz ulaşımı tesis ettik. 30 virajı ortadan kaldırarak, güzergahta 6,5 kilometrelik kısalma sağladık. Yolun geometrisini iyileştirerek Eğribel Geçidi'ndeki seyahat süresini normal zamanlarda 25 dakikadan 5 dakikaya düşürdük.

"19 proje devam ediyor"

Uraloğlu, 18 milyar 219 milyon lira proje bedeliyle Dereli yolu, Suşehri-Koyulhisar yolu, Çat Köprüsü, Çaldağ-İnişdibi yolu gibi 19 projenin devam ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

Yapım çalışmalarını başlatmak üzere bir araya geldiğimiz Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı, ilimizin kara yolu ağını güçlendirecek ve şehir içi trafiğini rahatlatacak çok önemli bir kara yolu projemizdir. Karadeniz Sahil Yolu, doğudaki Kafkas ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve Rusya ile Batı arasında kara yolu bağlantısının sağlanması bakımından büyük önem arz ediyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Sahil Yolu'muz, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısıdır da. Pek çok il, ilçe, belde ve limanı bağlayan yolumuz, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlamaktadır. Burada yaşanan trafik yoğunluğunu dikkate alarak güzergah üzerinde ihtiyaç duyulan noktalarda ilave köprülü kavşaklar yapmaya da devam ediyoruz.

"Günlük ortalama 32 bin 500 araç geçiş yapıyor"

Günlük ortalama 32 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta uygulanacak projeyle trafik yoğunluğunun ortadan kalkacağını aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Bu noktada Karadeniz Sahil Yolu'na, şehir merkezine ve limana hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis edecek Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı'nı projelendirdik. 1,6 kilometre uzunluğundaki projemizle mevcut Sahil Yolu'nu altgeçide alarak yüksek standartlı ve konforlu bir geçiş sağlayacağız. Kavşağın kullanıma alınmasıyla, bölgedeki sinyalizasyon sistemini de devre dışı bırakarak trafiğin dur-kalk yapmaksızın akışını gerçekleştireceğiz. Böylece projemizle zamandan 322 milyon lira, yakıttan 8 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 330 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Yine çevreci ve yeşil olan Giresun'umuzda karbon emisyon salınımını 610 ton azaltarak, çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olacağız.

"Ordu-Giresun Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda haftalık 66 sefer gerçekleşiyor"

Uraloğlu, Giresun'daki yatırımların sürekli devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

2015 yılında hizmete açtığımız Ordu-Giresun Havalimanı ile Ordulu ve Giresunlu vatandaşlarımızı layık olduğu göklere çıkardık. Bu havalimanı yılan hikayesine dönmüştü. Hatta 2002 yılında yatırım programından bile çıkarılmıştı. Ama 2002 yılından beri bu ülkede istikrar var, AK Parti hükümetleri var. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik. 'Bu havalimanı yapılacak.' dedik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek deniz üzerine Ordu-Giresun Havalimanı'nı kurduk. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan iç ve dış hatlarda haftalık 66 sefer gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında da yaklaşık 1 milyon insanımızı bu havalimanından seyahat ettirdik.

"Hızlı tren Kırıkkale'den yola çıktı, Giresun'dan Trabzon'a ve Sarp'a ilerleyecek"

Yüksek hızlı tren ağını Türkiye'de daha da yaygın hale getirdiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı açmıştık. Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a, sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Sonrasında 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ni hayata geçireceğiz.

"Bu yıl etüt proje çalışmaları başlayacak"

Uraloğlu, bu yıl etüt proje çalışmalarını başlatacaklarına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

Bu projemiz hayata geçtiğinde Giresun ile birlikte tüm Doğu Karadeniz Bölgesi illerini demir yoluyla tanıştırmış olacağız. Biz hızlı trenin bu sene inşallah Kırıkkale'den Çorum'a kadar olan kesiminin ihalesini yapıyoruz, sonra Samsun'a kadar. Dolayısıyla hızlı tren Kırıkkale'den yola çıktı, Giresun'dan Trabzon'a ve Sarp'a ilerleyecek Allah'ın izniyle.

31 Mart seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2002'den itibaren ideoloji değil, eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla hareket ettiklerini dile getiren Uraloğlu, 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanlığı için AK Parti'den tekrar aday gösterilen Aytekin Şenlikoğlu'nun sosyal projeleriyle faal ve başarılı bir süreç yürüttüğünü söyledi.

"Giresun'u geliştirmeye devam edeceğiz"

Uraloğlu, AK Parti'nin hizmet siyaseti anlayışıyla hiç kimsenin yarışamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Canıgönülden inanıyorum ki sizlerin desteğiyle de Giresun'un gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Giresun'umuz yüzde 61 oy oranıyla 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.' dedi, Cumhur İttifakı'nı seçti. İnşallah 31 Mart seçimlerinden sonra da Aytekin Şenlikoğlu Başkanımızla birlikte planladığımız tüm projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın desteğiyle bir bir hayata geçireceğiz. İlmek ilmek işlediğimiz projelerimizle Giresun'u geliştirmeye, güçlendirmeye, refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)