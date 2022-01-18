Giresun Limanı taşıdığı yük miktarında rekor kırdı

Giresun Limanı yapılan yatırımlarla kent ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sunuyor.

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2021 yılında hedefledikleri 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun Limanı'nın kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdıklarını belirterek “5 yıl içerisinde işlem hacmimizi 3, liman kapasitemizi ise 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, “Hedeflerimize ulaştığımız bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında hedeflediğimiz 1 milyon ton yük miktarını aşarak Giresun limanının kuruluşundan bugüne kadarki rekorunu kırdık. Gemi kabul sayısında da artış sağlayarak 150 geminin üzerine çıktık. Çok değerli olduğunu düşündüğümüz ihracatımız artarak devam ediyor. İhracata hizmet eden gemi sayı ve büyüklüğü de 2021 yılında ikiye katlandı.” diye konuştu.

“HEDEF LİMAN KAPASİTESİNİ 5 KATINA ÇIKARMAK”

Giresun Limanı ile ilgili gelecek yıllara yönelik yatırım planlarına da değinen Gül, “Giresun Limanı’na son 5 yılda yapılan yatırımların toplamına bakarsak; bugüne kadar özel sektör eliyle yapılmış en büyük yatırımı yaptığımızı görüyoruz. Tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin koronavirüs sürecinin de etkisiyle içinden geçtiği zor zamanlarda da bu yatırımları yapmaktan asla geri durmadık. 2022 yılını kapsayacak şekilde limanda altyapı ve üst yapı yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz.

KAPASİTE İLE BİRLİKTE İSTİHDAM DA ARTIYOR

Limanın kapasitesini artırırken, bir yandan da en önem verdiğimiz konulardan olan istihdamı da artırmaya devam edeceğiz. Giresun Limanı olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizi daha da yukarı taşıyoruz. Yeni yatırımlarımızı bölüm bölüm hayata geçirip 5 yıl içerisinde işlem hacmimizi üçe, liman kapasitemizi ise beş katına çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GİRESUN LİMANI YATIRIMLARLA DAHA ÇOK İLGİ ÇEKMEYE BAŞLADI”

Gül, limana şu ana kadar bugünkü değeri ile 300 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştiğini belirterek, “Giresun Limanı'nda önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesine ihracat gemileri gönderiyoruz. Ürün tedariklerinin yapıldığı ülkeler ise ağırlıklı olarak Karadeniz ülkelerinden gelen gemiler oluşturuyor. Aylık ortalama 100 bin ton, yıllık 1 milyon 100 bin ton yük hacmine ulaşmış bulunuyoruz. Doğrudan istihdam sayımız 200’ün üzerine çıkarken, dolaylı istihdam ise binli sayılarla ifade edilebilir.





ŞEHİR VE BÖLGENİN KALKINMASINA KATKI SUNUYOR

Limanlar geliştikçe, etkinleştikçe hizmet verdiği şehir ve bölgelerin kalkınmasına, sanayinin oluşmasına ve topyekun gelişmesine yardımcı olarak çok önemli destekler sunmaktadır. Giresun Limanı da gerek kendi içinde yapmış olduğu yatırımlar ve sağladığı katma değerin yanında sanayi kuruluşları için Giresun ilimizi cazibe merkezi haline getirerek şehrin gelişmesine katkı sağlamak için önemli bir imkan sunmaktadır." şeklinde konuştu