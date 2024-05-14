Giresun'da fındık 132 liradan işlem görüyor

AA
Giresun, önemli bir fındık üreticisi olarak öne çıkıyor.
Mart ayı sonunda Giresun'da serbest piyasada fındık 128-130 liradan alıcı buluyordu.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, günümüzde ise serbest piyasada fındığın 132 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.
Fındık fiyatları son dönemde durağan bir sürece girdi
Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.
Fiyatı arz-talep dengesi belirliyor
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 132 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
Bölük, pazarı yakından takip etmeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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