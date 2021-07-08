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    Giresun’da şeker otu olarak bilinen 'stevia' hasadı başladı

    Giresun Belediyesi’nin geçtiğimiz kasım ayında toprakla buluşturduğu halk arasında “şeker otu” olarak bilinen “stevia” bitkisinin hasadı veriminden dolayı yüz güldürdü.
    • AA
    • 08.07.2021 - 17:52
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    Giresun’da şeker otu olarak bilinen 'stevia' hasadı başladı

    Geçen yıl kasım ayında Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında “Giresun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” üyeleri tarafından ekimi yapılan Stevia bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

    ŞEKERDEN 30 KAT DAHA TATLI VE DOĞAL BİR BİTKİ

    Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel’in de katıldığı hasat etkinliğinde şekerden 30 kat daha tatlı ve doğal olan stevia bitkisinden elde edilecek ürünlerin kooperatifin kendi ürünleri ve imalatlarında kullanılacağı bildirildi.

    KALORİSİ AZ

    ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılan stevia bitkisinin kalorisinin oldukça düşük olması ise talebi arttırıyor.

    Giresun’da şeker otu olarak bilinen stevia hasadı başladı #1

    KRONİK HASTALIKLARA KARŞI YARARLI

    Diyabet ve obezite gibi kronik hastalıkları bulunanlar için bire bir olan stevia bitkisi yakın zamana kadar yurt dışından ithal ediliyordu.

    Stevia bitkisinin Türkiye'de üretiminin yaygınlaşmasının hem sağlık hem de ekonomi açısından önemli ölçüde kazanç sağlayacağı belirtildi.

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    Giresun’da şeker otu olarak bilinen stevia hasadı başladı #7

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