Giresunlu üreticisi, fındığın kilosunun 100 lira olmasını istiyor Giresun'da fındık mesaisine kısa bir süre kaldı. Fındık bahçelerinde imece usulü ve mevsimlik işçilerin desteği ile fındıklar toplanacak. Bu mesai öncesinde bahçelerde temizlik çalışmaları başladı.

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İHA

Fındık üreticisi maliyetlerin arttığını savunarak, ürünün kilosunun 100 liranın altında olmaması gerektiğini belirti.

Giresun’da serbest piyasada geçen yılın ürünü fındık fiyatı ise 60 liradan alıcı buluyor.

Giresun’da fındık hasadına günler kala üreticiler hasat öncesi bahçe altı temizlik çalışmalarına başladı.

Fındık bahçelerindeki temizlik çalışmalarını sürdüren üreticiler, daha önceki yıllarda olduğu gibi hasat öncesi fındık fiyatının açıklanmasını bekliyor.

"En az 100 lira"

Devletin açıklayacağı müdahale alım fiyatlarının serbest piyasayı da etkileyeceğini ifade eden üreticilerden Murat Öztürk, artan maliyetler karşısında en az 100 lira beklediklerini söyledi.

Fındıkta ortalama rekolte beklentisi 850 bin ton

Fındık üreticisi Murat Öztürk, fındık bahçesini temizlemek ve toplanması için talep edilen ücretleri aktararak, fındık fiyatı talebini şöyle dile getirdi:

Fındığın bahçe altını temizlemek için günlük yevmiye bin 500-2 bin lira arasında, fındık toplama yevmiyesi ise en az 500 lira. Bunun yanı sıra sabah kahvaltısı, öğlen, akşam yemekleri var. Bunların hepsi yapılacak ondan sonra da fındıktan para kazanılacak. Yani fındığı topladığın zaman yarısı yevmiyeye gidiyor, yarısı sana kalıyor. Ayrıca ilaçlamaya, gübre, yıllık bakımın parası da sana kalan paradan çıkacak. Kısacası bütün bunları düşünerek fındıktan kalan paranın üçte ikisi maliyetine gidiyor. Bütün bu artan maliyetler göz önünde bulundurularak fındık hasadına başlamadan önce fındığın fiyatı belli olur ve vatandaş da buna göre hareket eder. 'Karadeniz’de fındık iyi bir para yapar ve üreticinin de yüzü güler' diye düşünüyoruz.

"Fındık toplama tarihi açıklandı, fiyatı açıklanmadı"

Fındık toplama tarihlerinin açıklandığını ancak fiyatların henüz açıklanmadığını hatırlatan Nihat Öztürk ise şöyle konuştu: