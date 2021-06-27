Gökçeada’nın enerjisi kendine yetecek

"Gökçeada Enerjin Yeter" projesiyle Gökçeada’ya enerji depolama tesisi kuruluyor. Uluslararası tasarlanan, 7 milyon 200 bin euroluk projenin yüzde 70’i Avrupa Birliği tarafından veriliyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Avrupa Birliği Ufuk2020 programı kapsamında karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde “Gökçeada Enerjin Yeter” projesini hayata geçirdi.

Projenin açılış töreni UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş’in ev sahipliğinde Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NOKTASINDA TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR PROJE”

Açılış töreninde konuşan UEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Ergüneş, “Yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi paydaşlarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AB destekli projemizin ana amacı karbon salınımının azaltılması, yenilenebilir enerji entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişinin hızlandırılmasıdır. ‘Gökçeada Enerjin Yeter’ projesiyle Gökçeada’ya enerji depolama tesisi kuruyoruz.

MEVCUT YAPI, YENİ YAPILACAKLA ENTEGRE OLACAK

Adada mevcutta çalışır durumda olan yenilenebilir enerji santralleri ve jeneratörler kurulacak Virtual Power Plant (Sanal Güç Santrali-VPP) sistemine entegre edilecek. Böylelikle adaların enerjisi yenilenebilir enerjiden sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca projedeki testler kapsamında bir trafo bölgesinde tüm tüketicilere akıllı sayaç uygulaması yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip etme şansımız olacak.” dedi.

Proje ile ilgili konuşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “Gökçeada Enerjin Yeter projesi kapsamında 2 megavat gücünde enerji elde edilecek. Projeden toplamda 7 bin 260 abone faydalanacak. 42 ay boyunca Gökçeada’da denenecek sisteme benzer çalışmalar, Türkiye’deki diğer adalar ile Danimarka, İtalya ve İspanya’daki adalarda da yapılacak. Bu çalışmalar sonrasında geliştirilecek modelin yaygınlaştırılması için daha büyük projeler ve sistemler hayata geçirilecek.” şeklinde konuştu.

7.2 MİLYON EUROLUK PROJENİN YÜZDE 70’İ AB HİBESİ

Aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden toplamda 19 ortağın yer aldığı projede, UEDAŞ’ın paydaşları arasında Bozcaada Belediyesi, Troya Çevre Derneği ve Inavitas firması yer alıyor. Toplam 7 milyon 200 bin euroluk projenin yüzde 70’i Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe edilecek.

PROJE 42 AYDA TAMAMLANACAK

Fransa’dan Marsilya Üniversitesi’nin koordine ettiği projenin 42 ayda tamamlanması bekleniyor.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ ARAŞTIRMA HİBE PROGRAMI

Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon2020 Hibe Programı, insanlık tarihinin en yüksek bütçeli araştırma hibe programı olarak konumlanıyor. Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor.