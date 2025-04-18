Goldman Sachs: TCMB, temmuzda faiz indirimlerine başlayacak

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini 350 baz puan yükselterek yüzde 46'ya çıkardı.
Kararın ardından ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB'nin Temmuz'da tekrar faiz indirimlerine başlayacağı tahmininde bulundu.
"TCMB YIL SONUNA KADAR BORÇLANMA MALİYETLERİNİ YÜZDE 33'E İNDİRECEK"
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri TCMB'nin dünkü faiz artışı kararının ardından 2025 Temmuz'da tekrar faiz indirimlerine başlayacağı ve borçlanma maliyetlerini yıl sonuna kadar yüzde 33 seviyesine indireceği tahmininde bulundu.
"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30'A DÜŞECEK"
Yayımlanan raporda, "Yeni şoklar yaşanmadığı sürece, yıllık enflasyonun düşük 30'lu seviyelere düşeceğini öngördüğümüz temmuz ayında TCMB'nin indirim döngüsünü yeniden başlatacağını düşünüyoruz" denildi.
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