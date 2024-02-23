Goldman, TCMB'nin rezervlerinin pozitife döneceği görüşünde TCMB, dün para politikası faizini yüzde 45'te sabit bırakırken faizi karar metninde, TL'deki reel değerlenmeye yapılan vurgu uluslararası derecelendirme ve finans kurumlarının dikkatini çekti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 45'te sabit bırakırken enflasyonun düşüşe geçmesi ile birlikte temmuz ayından itibaren faizi düşürmesi bekleniyor.

ABD yatırım bankası Goldman Sachs ise TCMB'nin son faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde, gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinde başlayabileceği öngörüsünü koruduğunu belirtti.

Banka ekonomistleri, 2024 yılında Türk Lirası'ndaki değerlenmenin süreceği ve rezervlerin de pozitife dönebileceğini ifade etti.

Bunun yanında Goldman Sachs ekonomistleri TCMB'nin negatif olan swap hariç net rezervlerinin 2024 yılında pozitife dönebileceğini belirtti.

Merkez Bankası'nın son faiz kararı metninde TL'deki reel değerlenmeye vurgu yapması yabancıların da dikkatini çekti.

Karar metnindeki TL'de reel değerlemenin temel faktör olduğuna yapılan vurgu dikkati çekti

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 22 Şubat tarihli notta, TCMB'nin dezenflasyon için TL'de reel değerlemenin temel faktör olduğuna vurgu yapmasının altı çizildi.

Ekonomistler, daha önce ifade ettikleri gevşeme öngörüsünü korudu. Buna göre banka, Türkiye'de gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağını tahmin ediyor.

TCMB'nin politika faizindeki mevcut seviye yeterli

Banka ekonomistleri, son faiz kararı ve karar metninde verilen mesajların ardından TCMB'nin politika faizindeki mevcut seviyeyi yeterli gördüğünü düşündüklerini belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri, banka likidite fazlası ve yükselen kredi kartlarına daha çok odaklanarak şu yorumda bulundu:

Bununla birlikte TCMB'nin, son dönemde kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için yeni tedbirler almasını beklemeye devam ediyoruz.

"Mevduat faizlerinde beklenmedik bir gevşeme parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek"

TCMB acil bir yeni önlem/araç sinyali vermezken, kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde beklenmedik bir gevşeme karşısında parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarını kullanacağını bir kez daha ifade etti.

Türk Lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentiler

Raporda, Türk Lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentiler de yer aldı.

Goldman Sachs ekonomistleri, yabancı portföy girişi ve daralan cari açık dolayısıyla TL'de değer kaybının çekilmesini öngördü.