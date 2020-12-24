Google esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık destek veriyor

Koronavirüs salgınının esnaf ve KOBİ'lerdeki olumsuz etkilerinin atlatılması için Google devreye girdi. Toplam 12 milyon dolarla esnafın yanında olmaya hazırlanıyor.

Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, bugün Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile bir araya geldi.

TESK iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar" programı tanıtıldı.

“İNTERNET PANDEMİ SIRASINDA HAYATİ ÖNEM KAZANDI”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan Brand, internetin pandemi sırasında hayati öneme sahip olduğunu belirterek, insanların bu sayede sağlıkla ilgili gerçeklere ulaşıp, eğitimlerine devam edebildiğini bildirdi.

“1.5 MİLYON İŞLETME İŞLERİNİ DİJİTALE TAŞIYACAK”

Hükümetlerin de online hizmetlerini vatandaşlara ulaştırdığını ve sağlık açısından izleme yaptığını aktaran Brand, "Tüm dünyada teknoloji kullanımı sayesinde 5 ay içerisinde 5 yıllık bir ilerleme kaydettik. Türkiye'de de durum bu şekilde. Online perakendeciliğin payı tüm perakende içerisinde yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı. 1 milyon 500 bin işletmenin yeni dijital beceriler kazanacağını ve işlerini dijitale taşıyacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'DE İŞLETMELERİN DAYANIKLI HALE GELMESİ”

Brand, dijital dönüşüm için işletmelerin finansmana ihtiyacı olduğunu aktararak şu değerlendirmede bulundu:

"12 milyon dolarlık finans paketi sunuyoruz. Bu sayede büyük bir fırsat sağlıyoruz. Online araçlar, dijital beceriler ve ortaklık sayesinde ekonomik toparlanma hızlanacak. Hedefimiz, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesi. Bunun için de onlara 360 derecelik bir program sunuyoruz. Uzun vadeli bir ortaklıkla dijitalleşmeyi mümkün kılacağız. Türkiye'ye yatırımlarımız devam edecek. Çok net bir şekilde bu yıl zor bir yıl oldu. Gelecek yılı olumlu görüyorum. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Çevrim içi dünyaya ve Türkiye'nin salgın döneminde çevrim içi platformlarda yaptıklarına bakıldığında kriz sonrasında güçlü çıkacağını söyleyebiliriz."





"ESNAFIMIZIN TEKNOLOJİ KULLANMA BECERİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, salgın sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorluklardan bahsederek, işlerin durma noktasına geldiği bu dönemde dijitalleşmenin sıkça gündeme geldiğini söyledi.

Pandemi koşullarında dijital sistemin kullanılmasının esnaf ve sanatkarlara sağladığı katkılardan bahseden Palandöken, projenin restoran ve kafe işletmecisi esnafın dijital pazarlama eğitimi alacağını anlattı.

Palandöken, "Proje, restoran ve kafe sektöründeki esnafımızın ihtiyaçlarına yönelik içerikleri geliştirerek esnafımızın teknoloji kullanma becerisine katkı sağlayacak. Çevrim içi satış yapabilmeleri için bilgi verilecek. Salgından en çok etkilenen 20 ilde yürütülecek projenin, esnafımızın dijitalleşmesine faydalı olmasını diliyorum." dedi.

"YAKLAŞIK 12 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE BİR KOVİD-19 DESTEK PAKETİ OLUŞTURDUK"

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu da Google olarak, Türkiye'de faaliyete başladıkları 2006 yılından bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne çok yönlü katkılar sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de gelişimine katkıda bulundukları dijital ekosistemin bugüne kadar 1 milyon 400 bin kişilik istihdam sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini dile getiren Keteloğlu, "Ekonomik büyüklük olarak Google tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı da yüzde 4'ü aştı ve nominal bazda 150 milyar liraya ulaştı. Google tarafından desteklenen dijital ekonominin payının 2023'te milli gelirin yüzde 4,7'sine ulaşacağını öngörüyoruz. 14 yıldır bu ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir firma olarak, Türkiye'ye inancımız büyük." yorumunu yaptı.

"PROJE 4 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR"

Keteloğlu, projenin 4 bileşenden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"'Esnafımızın dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen bu dört bileşen, TESK aracılığıyla restoran ve kafelere ve çalışanlarına yönelik yapacağımız bağış; KOBİ'lere sağlayacağımız özel kredi desteği; dijital eğitim ve araçlar sunacağımız Google Dijital Türkiye platformu ve 2 son olarak da kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lere sağladığımız reklam hibeleri olarak sıralanıyor."

Keteloğlu, programla, esnafı dijital araçlar ve yeteneklerle 360 derece desteklerken aynı zamanda yeni finansman kaynakları ile sıkıntılı dönemde onların yanında olmayı hedeflediklerini vurguladı.

TESK'E 500 BİN DOLARLIK BAĞIŞ YAPILACAK

Programın ilk ayağını Google.org tarafından TESK'e yapılacak 500 bin dolarlık bağışın oluşturduğunu dile getiren Keteloğlu, "Bu bağışın temel hedefi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen restoran ve kafe sahipleri ile çalışanlarının dijital becerilerle donatılarak, bu tip afet, salgın, beklenmedik durumlara karşı daha dirençli hale gelmelerini sağlamak." dedi.

"KOBİ'LERE KREDİ OLANAĞINI TÜRKİYE'DEKİ BİR FİNANS KURUMUYLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Keteloğlu, proje kapsamında planladıkları online ve offline eğitimlerle 24 ay içerisinde 20 bin restoran ve kafe sahibine ve çalışanlarına erişmeyi hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu rakam Türkiye'deki restoran ve kafe işletmelerinin yüzde 10'una denk geliyor. Projenin ilk döneminde, online bir eğitim platformu kurulacak ve bu platform üzerinden uzaktan eğitim yöntemi ile sektöre özgü dijital yetkinlik eğitimleri verilecek. TESK-Google iş birliğinin ikinci aşaması, pandemi koşulları uygun hale geldikten sonra başlayacak şehir ziyaretlerini içeriyor. Bu kapsamda 20 şehir ziyaret edilerek, yüz yüze görüşmeler yapılacak ve restoran ve kafeler kendileri için geliştirilen kapsamlı bir dijital dönüşüm eğitim kitapçığı ile buluşacaklar."

Keteloğlu, programın ikinci önemli bileşenini KOBİ'lere sundukları 3 milyon dolarlık kredi destek paketinin oluşturduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'lerimize destek amacıyla oluşturduğumuz bu kredi olanağını 2021'de sayın bakanımızın da destekleriyle Türkiye'deki bir finans kurumu ortaklığında hayata geçireceğiz. Küçük işletmelerin dijital yetenekler kazanması yeni normalin kaçınılmaz bir gereği haline dönüştü. Biz de bu amaçla işini dijitalle dönüştürmek isteyen işletmelerin ihtiyacı 3 olan online araçları tek bir yerde bulabilecekleri 'Google Dijital Türkiye Platformu'nu hayata geçirdik. 1 milyon 500 bin işletme ve bireye ulaşmayı hedeflediğimiz bu platform ile işletmeler, yeni müşterilere ulaşmalarına yardımcı olacak ücretsiz online araçlara ve eğitimlere tek noktadan erişebilecek."

KOBİ'LERİN GÜÇLÜ VE REKABETÇİ OLMALARI HEDEFLENİYOR

Pandeminin KOBİ'ler için sarsıcı etkilerinin ortadan kalkmasının zaman alacağı gerçeğinden hareket eden Google, KOBİ'lerin sermayeye erişimine yardımcı olmak ve nakit akışlarını rahatlatabilmek amacıyla 3 milyon dolarlık kredi programı oluşturacak.

Salgınla ilgili toplum sağlığı açısından kritik olan bilgilerin yayılması ve işletmelerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelere 8 milyon 500 bin dolar değerinde reklam hibesi sağlandı.

Ekimde hayata geçen Google Dijital Türkiye Platformu, işletmelerin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak online araçlara ve eğitimlere hızlı ve etkin biçimde, tek noktadan ulaşmalarını sağlıyor. İçerisinde Grow My Store, Google Benim İşletmem, Dijital Atölye ve IdeaSoft iş birliği gibi farklı araç, ürün ve eğitimleri barındıran platform 1 milyon 500 bin birey ve işletmeye ulaşarak dijital yetenekler kazandırmayı hedefliyor.