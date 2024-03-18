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Gözler merkez bankalarına çevrildi! Fed ve TCMB'den faizi sabit bırakması bekleniyor

Gözler merkez bankalarına çevrildi! Fed ve TCMB'den faizi sabit bırakması bekleniyor Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı bu hafta içinde açıklanacak. Analistler her iki bankadan da faizi sabit bırakmasını bekliyor. Piyasalar bu kez faiz oranından çok merkez bankalarının karar metinlerine ve sözlü yönlendirmelerine odaklandı.