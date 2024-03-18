Gözler merkez bankalarına çevrildi! Fed ve TCMB'den faizi sabit bırakması bekleniyor

Küresel piyasalarda gözler, merkez bankalarına çevrildi
Küresel piyasalar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta küresel bazda para politikasına ilişkin soru işaretlerin sınırlı da olsa azalabileceği tahmin ediliyor.
Fed'in faiz indirimine yılın ilk yarısında başlama beklentisi geriledi
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını anımsattı.
Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri öne çıkıyor
Çarşamba günü bankanın faiz kararını açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
Para piyasalarında, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken fiyatlamalar, piyasalarda bankanın faiz indirimlerine mayısta da başlamayacağına ikna olduğunu gösteriyor.
İlk faiz indirimi adımı yüzde 59 olasılıkla haziranda
Bununla birlikte Fed'in ilk faiz indirimi adımını yüzde 59 olasılıkla haziranda atabileceği tahmin ediliyor.
Geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaklaşık 25 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya da yüzde 4,30 seviyesinden başlarken, dolar endeksi de 103,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.
Altının ons fiyatı düşüyor
Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 147 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı son 4 ayın en yüksek seviyesini test etti
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 85,2 dolardan işlem görürken aynı zamanda son 4 ayın en yüksek seviyesini de test etmiş oldu.
Cuma günü, New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,65, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.
Dolar/TL
Dolar/TL, cuma günü dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1044'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2990 seviyesinden işlem görüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, ocak ayı Konut Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, ocak ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri
13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı TÜFE
13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı ticaret dengesiHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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