Gram altın 2 bin 204 lirada! Altın fiyatlarının yükselme nedenleri Fed'in faiz adımı belirsizliği ve ons altının değerlenmesi iç piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü artmasına yol açtı. Altın fiyatlarının niye yükseldiği ve geleceği nokta merak ediliyor.

ensonhaber.com

Yatırımcıların ve vatandaşların odağında olan altın fiyatında artış devam ediyor.

Altın fiyatlarının yükselten nedenlerin başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarındaki belirsizlik geliyor.

ABD'de son açıklanan ekonomik veriler zayıf gelince, Fed'in faizi ne zaman düşüreceği soruları belirsizlikleri artırdı.

Fed'in politika faizleri adımlarının ne olacağına dair beklentiler farklılaşınca yatırımcılar "güvenli liman" altına yöneldi.

Altına olan talep ve doların güçlenmesi birlikte ons altın fiyatlarını destekledi.

Dünyadaki jeopolitik riskler de altını değerlendiren başka önemli bir etken olarak ortaya çıkıyor.

Fed Başkan Powell'ın açıklamaları altının değerini artırdı

Temsilciler Meclisi'nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerinin sinyalini verdi. Powell, bu yıl faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını ifade etti. Powell'ın açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Altın alımı sürüyor

Dünyadaki büyük merkez bankalarının altın almaya devam etmesi de altının değerini artıran nedenlerden biri oldu.

Yurt içinde ve yurt dışında bireysel yatırımcılar altın almayı sürdürüyor.

Uzmanlara göre altının geleceği nokta

Altın cephesindeki üst üste yükseliş seyrinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Fed Başkanı Powell'ın faiz açıklamalarının altının fiyatını körüklediğini belirten uzmanlar, bu eğilimi "yatırımcıların belirsiz ortamda güvenli limanlara yönelmesi" olarak yorumluyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarının 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar yükselmesi beklentisini taşıyor.

Ons altın 2 bin 153 dolarda

Fed'in yılın ilk yarısında politika faizini indirmeye başlayabileceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin de etkisiyle altının ons fiyatı yükseldi.

Ons altın her gün değerini katlayarak yükseliyor. Ons altın, yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıdı.

Bir gün önce 2 bin 130 dolardan tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren ons altın; dün 2 bin 126 dolardan bugün 2 bin 153 dolara yükseldi.

Gram altın 2 bin 204 lirada

Ons altın fiyatı yükselirken yurt içinde gram altın fiyatı da artışını sürdürüyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: Dün 2 bin 126 liradan bugün 2 bin 153 liraya çıktı

Çeyrek altın: Dün 3 bin 678 liradan bugün 2 bin 204 liraya çıktı

Cumhuriyet altını: Dün 14 bin 986 liradan bugün 15 bin 231 liraya çıktı

Tam altın: Dün 14 bin 713 liradan bugün 14 bin 953 liraya çıktı

Yarım altın: Dün 7 bin 356 liradan 7 bin 476 liraya çıktı