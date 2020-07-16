Gram altın 398 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 647 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 398.2 liradan işlem görüyor.

Dün 397.9 ile 400.5 lira arasında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 399.3 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 398.2 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 647 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.805 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTININ ONS FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmaya yüz tutması ve koronavirüs salgınının tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi toplantısı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.