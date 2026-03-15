Altın piyasası, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel savaş ortamı, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken altın fiyatlarında önemli hareketlilik yaratıyor.

ALTININ GRAMI: 7 BİN 285 TL

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 285 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 11 bin 880 lira seviyelerinde seyrediyor.

Yarım altın ise 23 bin 752 liradan satışa sunuluyor.

ONS ALTIN FİYATI: 5 BİN 24 DOLAR

Tam altın 47 bin 316, ata altın ise 48 bin 592 TL'den işlem görüyor.

Ons altın da güne yükselişle başlamasının ardından, 5 bin 24 dolar seviyelerinde satışa sunuluyor.