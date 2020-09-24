Gram altın fiyatı ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Gram altın fiyatı ne kadar oldu? 24 Eylül 2020 gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları düşer mi artar mı? 24 Eylül 2020 Perşembe, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum...

Haftanın son işlem gününe az bir zaman kala altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım ve takı olarak kullanılan 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatı araştırılırken Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar gelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları düştü mü ya da altın fiyatlarında son durum nedir araştırması yapanlar için güncel piyasa ve altın fiyatları haberimizde...

Yatırım yapanlarla birlikte ihtiyaç odaklı altın alanlar da yarım, gram ve tam altın fiyatlarını merak ediyor.

Yeni günün ilk ışıklarında 24 Eylül 2020 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. ABD dolarının güç kazanması, uluslararası piyasalarda alınan Fed açıklamaları ile birlikte güvenli liman olarak görünen altın fiyatlarında da anlık değişimler yaşanıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

466,43

468,31

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

465,51

465,61

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.899,80

1.900,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

744,78

761,20

YARIM ALTIN FİYATI

1.484,98

1.522,53

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.979,27

3.035,76

ATA ALTIN FİYATI

3.114,53

3.191,91

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

422,16

438,48