Gram altında rekor kırıldı

Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizi pas geçmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu ve ons altındaki artış, yurt içindeki altın fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi.
Ons altın güne 2 bin 762 dolardan, gram altın ise 3 bin 177 liradan başlamıştı.
Ons altın 2 bin 783 dolara, gram altın da 3 bin 202 liraya dayandı.
Ons altın 21 dolar gram altın da 25 lira arttı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 202 lira
Çeyrek altın: 5 bin 428 lira
Cumhuriyet altını: 22 bin 120 lira
Tam altın: 21 bin 723 lira
Yarım altın: 10 bin 864 lira
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