Gram altında rekor kırıldı

Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizi pas geçmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu ve ons altındaki artış, yurt içindeki altın fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi.

Ons altın güne 2 bin 762 dolardan, gram altın ise 3 bin 177 liradan başlamıştı.

Ons altın 2 bin 783 dolara, gram altın da 3 bin 202 liraya dayandı.

Ons altın 21 dolar gram altın da 25 lira arttı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 202 lira

Çeyrek altın: 5 bin 428 lira

Cumhuriyet altını: 22 bin 120 lira

Tam altın: 21 bin 723 lira

Yarım altın: 10 bin 864 lira