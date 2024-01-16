Mehmet Şimşek paylaştı! Satın alma gücü paritesinde Türkiye 11. sırada Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaştığı ülkelerin satın alma gücü paritesi istatistiklerinde Türkiye'nin sıralamasındaki yeri dikkat çekti.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, ülkelerin satın alma gücü paritesi istatistiklerini yayınlayan World of Statistics'in mesajını paylaştı.

Buradaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerine göre 3,81 trilyon dolar ile Türkiye 11'inci sırada yer alıyor.

Sıralamada, satın alma gücü paritesinde Çin'in 35,04 trilyon dolar ile lider olduğu görülüyor.

Çin'in ardından 27,97 trilyon dolar ile ABD ikinci, Hindistan ise 14,26 trilyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor.

Japonya 6,71 trilyon dolarla dördüncü, Almanya 5,72 trilyon dolarla beşinci, Rusya 5,23 trilyon dolarla altıncı, Endonezya 4,72 trilyon dolarla yedinci, Brezilya 4,26 trilyon dolarla sekizinci, Fransa 4,01 trilyon dolarla dokuzuncu ve İngiltere 3,98 trilyon dolarla 10'uncu sırada.

Satın alma gücü paritesinin önemi

İstatistik hesabının IMF'ye göre sıralamanın yanı sıra yayınladığı not ise şöyle:

Cari uluslararası dolar, Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) kullanılarak yapılan GSYİH karşılaştırmaları, bir devletin iç pazarını değerlendirirken nominal GSYİH kullananlardan tartışmasız daha faydalıdır. Çünkü SAGP, uluslararası piyasa döviz kurlarını kullanmak yerine yerel malların, hizmetlerin ve ülkenin enflasyon oranlarının göreceli maliyetini hesaba katar. Kişi başına düşen gelirdeki gerçek farklılıkları çarpıtabilir.

Satın alma gücü paritesi sıralandırması:

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)