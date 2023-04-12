Gümrük kapılarında kullanılan ilginç kaçakçılık yöntemleri, Gümrük Muhafaza ekiplerinin gözünden kaçmadı Türkiye'nin sınır kapılarındaki giriş çıkışlar takip ediliyor ve denetleniyor. Gümrükte kaçakçılık yapmak isteyenlerin bulduğu ilginç yöntemlerle nasıl mücadele edildiği de ortaya kondu.

AA

Habur Gümrük Kapısı'nda ise Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan denetim ve takiplerle birlikte yılbaşından bu yana 280 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Kaçakçılar birbirinden ilginç yöntemler kullanıyor

Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılarca denenen ilginç yöntemleri ortaya çıkardı.

Açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, sıra dışı kaçakçılık yöntemlerini tespit ederek, ülkenin ekonomik kayıp yaşamasının önüne geçiyor.

Son model cep telefonunu göğsüne bantlayan var

Bu kapsamda, göğsüne bantladığı son model cep telefonunu gümrük kontrolünden gizleyerek geçirmeye çalışan kişi de yakalandı.

Valizindeki kadın iç çamaşırının iç dolgu kısmına elektronik sigaraları gizledi

Bir başka operasyonda, bir yolcunun valizindeki kadın iç çamaşırının iç dolgu kısmına elektronik sigaraların gizlendiği tespit edildi.

Ayakkabısının tabanlarına son model cep telefonlarını koydu

Ekiplerin gerçekleştirdikleri aramalarda, başka bir yolcunun ayakkabısının tabanlarında son model cep telefonlarının gizlendiği belirlendi.

Cep telefonlarını süngerlere sardı

Bir yolcunun da beraberindeki cep telefonlarını süngerlere sarılı halde gümrükten geçirmeye çalıştığı görülürken bir diğer yolcunun üzerinde gizlenmiş cep telefonları bulundu.

Araba farı, piknik tüpü, mutfak aletleri ve kavanoz içindeki tahine gizlenmiş çok sayıda elektronik sigara bulundu

Kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler tarafından araba farı, piknik tüpü, mutfak aletleri ve kavanoz içindeki tahine gizlenmiş çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi. Diğer taraftan bazı yolcuların çay paketlerinin içine sigara gizlediği ortaya çıkarıldı.

Habur Gümrük Kapısı'nda 32 milyon lira değerinde kaçak mal yakalandı

Ekiplerce, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, bu yılın başından beri yaklaşık 32 milyon lira değerinde 3 bin 426 cep telefonu, 5,5 milyon lira değerinde 170 bin 177 paket sigara ve 4 milyon lira değerinde 10 bin 219 elektronik sigara ve aksamına el konuldu.

280 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2023 başından beri diğer yakalamalarla birlikte toplam 280 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirilmiş oldu.