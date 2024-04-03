Gümrük Muhafaza ekipleri bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılığı engellendi

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Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli gümrüklerde yaptığı yakalamaya ilişkin açıklaması şöyle oldu:

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde;



Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı Gümrük Kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon TL tutarında 35 kilogram altın,



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon TL tutarında uyuşturucu,



Kapıkule Gümrük Kapısında 3,5 milyon TL tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar, ele geçirildi.



Gümrük Muhafaza ekiplerince son bir haftada yaklaşık 100 milyon TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir.