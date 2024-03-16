Gümrük Muhafaza ekiplerinden Mersin ve Ankara'da kaçakçılara darbe

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa ve terör örgütlerine kaynak aktarılan tüm girişimlere göz açtırmıyor.
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Mersin’de yaklaşık 240 milyon Türk Lirası değerinde ticari eşya ele geçirildi.
Ankara’da ise yaklaşık 12 milyon Türk Lirası değerinde kıyılmış tütün ve makaron ele yakalandı.
252 milyon TL değerinde kaçakçılık önlendi
Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu toplamda 252 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılık önlendi.
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