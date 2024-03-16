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Gümrük Muhafaza ekiplerinden Mersin ve Ankara'da kaçakçılara darbe

Gümrük Muhafaza ekiplerinden Mersin ve Ankara'da kaçakçılara darbe Gümrüklerde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye geçit verilmiyor. Mersin ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 252 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığın önüne geçildi.