Gümüşhane'de üç genç, cep telefonlarını satıp tek kişilik araç üretti

Gümüşhane'de üç genç bir araya gelerek, ulaşım sorununa çözüm bulabilmek için topladıkları parçalardan go-kart tarzı tek kişilik araç üretti. Amaçları araçlarının üzerini kapatarak büyütmek.

Gümüşhane’de Merkeze bağlı Arzular Kabaköy Beldesi ile Dölek köyünde yaşayan 3 genç, pandemi sürecinde sosyal medyada boşa zaman geçirmek yerine cep telefonlarını da satarak aldıkları malzemelerle, kendilerine benzinle çalışan go-kart tarzı tek kişilik araba yaptı.

BİR SONRAKİ AŞAMADA ARACIN ÜSTÜNÜ KAPLAYACAKLAR

Yaptıkları aracı dedelerine de deneten ve tam puan alan gençler şimdi köyleri arasında yaptıkları bu araçla gidip geliyor. Üzerini örtmedikleri araçla kış aylarında zorluk çeken gençler bir sonraki aşamada aracın üzerini kapatmayı planlıyor.

Önceki yıllarda bisiklete odun motoru bağlayan gençler bu yaz pandemi nedeniyle evde sıkılınca hem boş zamanlarını değerlendirme hem de sosyal medyada boşa zaman geçirmemek için kendilerine araba yapmaya karar verdi.

GENÇLER 16, 18 VE 21 YAŞLARINDA

21 yaşındaki Adem Balaban, 18 yaşındaki Murathan Bayır ve 16 yaşındaki Mert Çakmak kafa kafaya vererek arabayı nasıl yapacaklarını tasarladı ardından Arzular Kabaköy beldesinde dedelerine ait evde kendilerine minik bir atölye kurarak çalışmaya başladı. El arabası lastiklerinden 4 adet temin ederek profil demirinden iskeleti oluşturan gençler internetten sipariş ettikleri benzinli go-kart aracı motorunu kendi araçlarına monte etti.

PARALARI BİTİNCE TELEFONLARINI SATTILAR

Paraları bitince bu kez ellerindeki cep telefonlarını satan gençler ailelerinin de yardımıyla otomatik şanzıman ve disk fren sistemiyle donattıkları araca hurdacıdan aldıkları direksiyon ve kornasını da bağladı.

“3 TEKERLEKLİ DÜŞÜNDÜK VİRAJI ALAMAYINCA 4 TEKERLEKLİ YAPTIK”

Aracı yapan gençlerden Dölek köylü Adem Balaban, aracı yapmayı 3-4 yıl önce düşündüğünü fakat o zaman imkanları el vermediği için yapamadıklarını belirterek, “Sonradan odun motoruyla biz bunu arkadaşım Murathan’la birlikte denedik ama fazla randıman alamadığımız için farklı yöntemlere gittik.

MOTORU İNTERNETTEN SATIN ALDILAR

Daha sonra internetten motor siparişimizi verdik. Motorumuz geldi. Şasemizin ölçülerini belirledikten sonra kaynak ustamız profil demirinden hazırladı ve motoru üzerine koyduk.

TEST SÜRECİ UZUN SÜRDÜ

Test aşamasında gerçekleşen sıkıntılardan dolayı biraz süreç uzadı. Yaklaşık 3.5-4 ay süremizi aldı. Yaptıktan sonra teste çıkardık. Önce bunu 3 tekerlekli olarak düşünmüştük. Test aşamasında virajlara giremediğimizi, manevra yapamadığımızı gördükten sonra bunu 4 tekerlekli normal bir go-kart arabasına benzer bir şey yapmayı düşündük. Yaptıktan sonra randıman aldık.” dedi.

“MALZEMELERİ HURDACIDAN ALDIK”

Aracın üzerini kapatmayı düşündüklerini ve bunu bütçeleri el verdiği müddetçe yapacaklarını ifade eden Balaban, “Malzemelerimizin bazılarını hurdacılardan aldık, bazılarını Trabzon’da parçacılardan temin ettik. Kaynak ustamız bize imkan sundu, ondan elde ettik. Motosikletlerde bulunan hidrolik fren sistemi, disk sistemi var, dişli sistemi var, go-kartlarda kullanılan motorumuz var.

DİREKSİYON DOĞAN SLX

Doğan SLX arabalarında bulunan direksiyonumuzu koyduk içine, kornasını ve farlarını bağladık. Yaylanması için altına amortisör koyduk. Bu hafta sonunda bayağı gezdik, gidişatını gördük. Uzun yol yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 kilometre yol yaptım ama hiç ‘bana mısın’ demedi. Çok güzel bir şekilde gidip geldi.” diye konuştu.

“EVLERDE BOŞ VAKİT GEÇİRECEĞİMİZE BÖYLE BİR ŞEY YAPALIM DEDİK”

Bir diğer genç Arazular Kabaköy beldesinden 18 yaşındaki Murathan Bayır da meslek lisesi elektrik-elektronik bölümünde öğrenci olduğunu belirterek, “Bu projeye 3 kişi başladık. Covid-19 salgınının verdiği sıkıntılardan dolayı kendimize böyle bir uğraş, bir şeyler yapmaya çalıştık ve başardık. Merakım var. Önceden de bisiklete odun motorunu taktık. Onda randıman alamadığımız için bu tarz bir şeye yöneldik. En çok da bu evlerde boş vakit geçireceğimize veya sosyal medyalarda boşa zaman harcayacağına böyle bir şey yapalım dedik.” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEKİ TELEFONLARI, EVDEKİ BAZI MALZEMELERİMİZİ SATTIK”

Kendilerini en çok maddiyatın zorladığını kaydeden Bayır, “Elimizde imkan olmadığı için elimizdeki telefonları sattık. Evdeki bazı malzemelerimizi sattık. Büyüklerimizde bize destek olabildiğince oldular. Adını şu an koyamadık. Herhangi bir adı yok. Arkadaşım Adem Balaban’ın dedesi sürdü ve bayağı da hoşuma gitti araba. Projeyi biraz daha büyütebilmek daha güzel bir şeyler elde edebilmek istiyoruz. Ya bunun bir büyüğü olduğu zaman en azından büyüklerimiz gerektiği zaman binip gidebilirler, işlerini rahat bir şekilde görebilirler.” ifadelerini kullandı.