Gümüşteki artış hızı altını solladı Gümüş fiyatları 11 yılın zirvesine çıktı. Ons gümüş fiyatı 2013'ten bu yana ilk kez 30 doları aşarak rekor kırdı. Gümüşün ons fiyat bugün de 31,4930 dolarda.

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Altının değeri artmaya devam ederken gümüş de artış hızı açısından altını aratmıyor.

Altından daha güçlü ve hızlı bir artış seyreden gümüş yüzde 6,48 artışla ons başına 31,4930 dolara ulaşarak 11 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Değerli metal emtiaları asarındaki gümüş, bu yıl yüzde 28 artış göstererek altını geride bıraktı ve yılın en iyi performans gösteren ana emtialarından biri haline geldi.

Altın Fed'in etkisiyle yükselişte

Altının onsu ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerinin şahin söylemlerinin ardından piyasaların faiz rotasını yeniden belirlemesiyle yönünün yukarıya çevirdi.

Altın piyasaların son haftalarda faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini artırmasıyla art arda ikinci haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Altının onsu 2 bin 414 dolarda

Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 1 yükselişle 2 bin 414 dolarla tarihi zirvesini yeniledi.